Horóscopo de Géminis de hoy: lunes 1 de junio de 2026

Si quiere estar en armonía con usted y los demás, trate de evitar la irritabilidad y saque a relucir la paciencia. De esta manera, las cosas le saldrán mejor.

Fechas: 22 de Mayo al 21 de Junio

Qué le espera a Géminis el lunes 1 de junio

Amor: Muestre valor y enfrente esa crisis que esta transitando con su pareja hace días. Procuren sentarse y hablar del tema, no les servirá de nada hacerse los distraídos.

Riqueza: Momento para apostar solo a los proyectos seguros, donde los resultados sean gratificantes y no una angustia mental. Piense bien antes de actuar.

Bienestar: Evite las tensiones, ya que podría producirse un desequilibrio hormonal. Aprenda a tomarse con más tranquilidad los problemas que lo agobian.

Qué decía el horóscopo de Géminis en el día de ayer

Podrá lograr muchos de sus objetivos sin que se le interpongan inconvenientes en su camino. Le será imprescindible que profundice en temas más complejos.

Amor: Deje de seguir haciendo comparaciones con las relaciones pasadas. No hurgue en cuestiones anteriores que al día de hoy no le suman en nada. Relájese.

Riqueza: En este día y sin falta, analice sus finanzas porque las cuentas no están dando resultados positivos. Deberá verificar en que esta gastando su dinero.

Bienestar: Jornada optima para salir de compras con amigas. Si ya cobro, ni dude un minuto y cómprese esa prenda que hace tanto quiere. No de tantas vueltas.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |