Horóscopo de Géminis de hoy: lunes 29 de diciembre de 2025
Consultá las predicciones astrológicas del lunes 29 de diciembre en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Géminis
- 1 minuto de lectura'
Procure huir de los enfrentamientos en el ámbito laboral. De lo contrario, se le presentaran más inconvenientes de los que pueda resolver usted solo.
Fechas: 22 de Mayo al 21 de Junio
Qué le espera a Géminis el lunes 29 de diciembre
Amor: Por más que las exigencias de su enamorado lo lleguen a desbordar, manéjese con suavidad en su vínculo. Caso contrario, podría herir los sentimientos de su pareja.
Riqueza: Su buen tacto le permitirá hacer que sus inversiones rindan mucho más de lo esperado. Sume nuevos métodos de trabajo y obtendrá favorables respuestas.
Bienestar: Por la tarde, huya cuanto antes del trabajo y así podrá compartir un café junto a sus amigos que le hará revivir momentos cálidos y gratos.
Qué decía el horóscopo de Géminis en el día de ayer
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |
- 1
Temporada de Capricornio: cómo aprovechar la energía del mes zodiacal según tu signo y tu ascendente
- 2
Horóscopo: las predicciones de Jimena La Torre para la última semana de 2025 y los primeros días de 2026
- 3
Horóscopo chino: las predicciones para la semana del 22 al 28 de diciembre
- 4
Cuándo empieza el Año Nuevo chino 2026