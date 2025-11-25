Horóscopo de Géminis de hoy: martes 25 de noviembre de 2025
Consultá las predicciones astrológicas del martes 25 de noviembre en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Géminis
Si todo no sale como usted lo esperaba, podría decepcionarse fácilmente. Intente pensar un poco más en los demás y no solo en sus propios deseos.
Fechas: 22 de Mayo al 21 de Junio
Qué le espera a Géminis el martes 25 de noviembre
Amor: Intente mejorar las cosas con su enamorado por más que siga enojado. Trate de consolidar el vínculo y así podrá concretar planes a futuro con su pareja.
Riqueza: Destine esta jornada para organizar todas las ideas que tiene en mente de los futuros proyectos. Invierta toda su energía, ya que le ira genial.
Bienestar: En caso de sentirse decaído, acuda ya mismo a sus amigos y pídale un consejo para poder ver las cosas con mayor claridad. Ellos lo ayudarán en todo.
Qué decía el horóscopo de Géminis en el día de ayer
Intente sincerarse con usted mismo. Debería aprender a como reconocer sus comportamientos erróneos y buscarle la solución a cada una de las situación.
Amor: Probablemente, se sienta desilusionado por una persona a la cual le tiene un aprecio especial. Trate de no confiar ciegamente en todas las personas.
Riqueza: Siempre que se reúna con sus compañeros, este precavido cuando realice un comentario laboral, ya que podrían tergivérsalo y quedar mal visto por sus superiores.
Bienestar: Evite encerrarse en su hogar. Haga contacto con los demás y no se aburra solo. Piense un poco más en usted e inicie ese curso que tanto le interesa.
