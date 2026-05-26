Horóscopo de Géminis de hoy: martes 26 de mayo de 2026

Período donde las emociones estarán desordenadas. Será muy importante que mantenga un equilibrio ante las situaciones que enfrente en esta jornada.

Fechas: 22 de Mayo al 21 de Junio

Qué le espera a Géminis el martes 26 de mayo

Amor: Se acerca una crisis con su alma gemela. Retornarán viejos resentimientos que ninguno de los dos ha conseguido superar con el transcurso del tiempo.

Riqueza: Jornada oportuna para poner en marcha los planes ambiciosos que tiene hace muchísimo tiempo. No tenga miedo, ya que tendrá todo a su favor.

Bienestar: Haga una dieta equilibrada, no se arriesgue a fórmulas mágicas que podría afectar su metabolismo. Ya que con el tiempo podría desencadenarle una problema de salud.

Qué decía el horóscopo de Géminis en el día de ayer

Momento para cumplir con todos los compromisos, si es necesario delegue sus responsabilidades. Así, se sentirá mucho más aliviado en esta jornada.

Amor: Intente recuperar la pasión que ha perdido hace tiempo con su alama gemela. Haga lo posible para evitar que su relación caiga en el aburrimiento.

Riqueza: Relájese y disminuya las tensiones que acumulo en esta jornada. Sepa que tiene la protección y el apoyo de su jefe para tomar esa decisión importante.

Bienestar: Intente controlar su actividad hiperactiva, de lo contrario, perjudicará su organismo. Momento para disfrutar todo lo que ha cosechado en la vida.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |