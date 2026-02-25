Horóscopo de Géminis de hoy: miércoles 25 de febrero de 2026

Cuando intente enfrentar una situación deberá hacer uso de la honestidad y la serenidad. De esta forma, le permitirá lograr todo lo que desee para su vida.

Fechas: 22 de Mayo al 21 de Junio

Qué le espera a Géminis el miércoles 25 de febrero

Amor: Piense bien que es lo que quiere y luego vea si le es conveniente terminar esa relación de tantos años. Procure reconciliarse con su alma gemela si es necesario.

Riqueza: Evite gastar porque si, ya que a fin de mes lamentará sus gastos superfluos. Adquiera solo aquello que le sea verdaderamente útil y vital para su vida.

Bienestar: La introspección le será de gran utilidad para evitar tensiones perjudiciales para su salud. Trate de tomarse un momento para reflexionar en soledad.

Qué decía el horóscopo de Géminis en el día de ayer

Comprenda que no todos tienen las ideas tan claras como usted. Tendrá que armarse de paciencia frente a las dudas de los demás antes de emprender su proyecto.

Amor: Sepa que la inseguridad es su peor enemiga. Controle los celos, ya que su pareja no esta dispuesta a tolerarlo y en oportunidades anteriores han sufrido una crisis.

Riqueza: Período oportuno para conquistar nuevos objetivos relacionados en el ámbito comercial. Si tiene algún proyecto estancado, actívelo cuanto antes.

Bienestar: Comenzará la jornada sin ganas y podría sentirse desanimado. Descanse, ya que su físico necesita recuperar fuerzas hace días.

