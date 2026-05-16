Horóscopo de Géminis de hoy: sábado 16 de mayo de 2026

Intente mostrase más flexible frente a las situaciones que encare. Si se lo propone, de esta forma, se le presentarán muchas oportunidades únicas.

Fechas: 22 de Mayo al 21 de Junio

Qué le espera a Géminis el sábado 16 de mayo

Amor: En caso de tener hijos, intente prestarle mayor atención y comparta más tiempo con ellos cuando esta en su casa. Comprenda que lo extrañan y lo necesitan.

Riqueza: Aprenda a no caer en los engaños de las ofertas. Cuide su presupuesto, caso contrario, no podrá llegar a fin de mes. Compre lo que realmente necesita.

Bienestar: Ya que esta más tiempo en su casa, es el momento optimo para adelgazar y organizarse con las comidas. Encuentre esa dieta que mejor le siente para su vida.

Qué decía el horóscopo de Géminis en el día de ayer

Sepa que será una jornada donde recuperará parte del equilibrio físico y emocional. Prepárese, ya que la Luna le deparará un día de placeres y distensión.

Amor: Deje de exigirle a su pareja lo que usted no le otorga en el amor. Cambie de actitud y verá que la relación de pareja va a mejorar en poco tiempo.

Riqueza: Los negocios no serán su fuerte en esta jornada, consulte a un experto y pídale un consejo. Luego decida el rumbo que va a tomar en su economía.

Bienestar: Si necesita relajarse, sepa que el yoga o las caminatas livianas matutinas le brindarán ese alivio que tanto necesita su cuerpo. Hágalo solo o en compañía.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |