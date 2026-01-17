Horóscopo de Géminis de hoy: sábado 17 de enero de 2026
Consultá las predicciones astrológicas del sábado 17 de enero en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Géminis
Antes de tomar esa decisión trascendental para su vida, intente evaluar las precauciones necesarias. Podría surgir algún riesgo, si no actúa de forma responsable.
Fechas: 22 de Mayo al 21 de Junio
Qué le espera a Géminis el sábado 17 de enero
Amor: Prepárese, ya que se sentirá muy gratificado con esa persona que conoce desde niño que lo llenará de atenciones. No se niegue, permítase ser mimado.
Riqueza: Sepa que le ofrecerán tentadoras ofertas económicas. Intente alejar a sus amigos de los negocios, de lo contrario, podría a tener problemas. Evalúe cada una de ellas solo.
Bienestar: Procure no absorber las energías negativas de su entorno, lo mejor será que se aísle en su habitación. Busque algún libro y buena música que lo relajará.
Qué decía el horóscopo de Géminis en el día de ayer
Sepa que en pocos días recuperará su armonía mental. De esta forma, podrá llevar a cabo todos los proyectos que tiene en mente con claridad y constancia.
Amor: Prepárese, ya que hoy junto a su pareja vivirá una jornada muy intensa. En el caso que este solo, este atento porque podría conocer al amor de su vida.
Riqueza: Momento para que aplique el equilibrio y la tolerancia dentro de las cuestiones profesionales, de lo contrario, no tendrá éxito en lo que se proponga.
Bienestar: Deje de dudar y realícele una consulta a su medico de confianza, si es que persiste esa molestia que hace tiempo sufre en su cuerpo y no calma.
