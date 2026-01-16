LA NACION

Horóscopo de Géminis de hoy: viernes 16 de enero de 2026

Consultá las predicciones astrológicas del viernes 16 de enero en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Géminis

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACIONRenata Dossi
Horóscopo de Géminis de hoy: viernes 16 de enero de 2026
Horóscopo de Géminis de hoy: viernes 16 de enero de 2026

Sepa que en pocos días recuperará su armonía mental. De esta forma, podrá llevar a cabo todos los proyectos que tiene en mente con claridad y constancia.

Fechas: 22 de Mayo al 21 de Junio

Qué le espera a Géminis el viernes 16 de enero

Amor: Prepárese, ya que hoy junto a su pareja vivirá una jornada muy intensa. En el caso que este solo, este atento porque podría conocer al amor de su vida.

Riqueza: Momento para que aplique el equilibrio y la tolerancia dentro de las cuestiones profesionales, de lo contrario, no tendrá éxito en lo que se proponga.

Bienestar: Deje de dudar y realícele una consulta a su medico de confianza, si es que persiste esa molestia que hace tiempo sufre en su cuerpo y no calma.

Qué decía el horóscopo de Géminis en el día de ayer

Verá que en poco tiempo, alcanzará el éxito como consecuencia del esfuerzo y empeño que ha puesto en todos sus objetivos profesionales y personales.

Amor: En el día de hoy podrá aclarar ciertos conflictos con su pareja que lo ayudaran a mejorar el vínculo entre ambos. Demuéstrele su amor con sinceridad y ternura.

Riqueza: Sepa que debe intensificar los esfuerzos para poder concretar los objetivos laborales. Afiance la paciencia sin perder de vista su objetivo en el ámbito laboral.

Bienestar: Intente buscar la tranquilidad con usted mismo, de lo contrario, no vera sus ideas claramente. Relájese y deje de preocuparse por lo material.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |

Por Renata Dossi
Más leídas de Horóscopo
  1. Las predicciones para la semana del 12 al 18 de enero
    1

    Horóscopo chino: las predicciones para la semana del 12 al 18 de enero

  2. ¿Cómo impacta la Luna nueva en Capricornio en el ascendente?
    2

    Horóscopo: ¿qué dice tu ascendente para hoy y el fin de semana del 16 de enero?

  3. Las predicciones de Jimena La Torre para la semana del 12 al 18 de enero
    3

    Horóscopo: las predicciones de Jimena La Torre para la semana del 12 al 18 de enero

  4. Este es el número de la suerte para cada signo del Zodíaco en enero
    4

    Este es el número de la suerte para cada signo del Zodíaco en enero

Cargando banners ...