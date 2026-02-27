Horóscopo de Géminis de hoy: viernes 27 de febrero de 2026
Consultá las predicciones astrológicas del viernes 27 de febrero en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Géminis
Comenzará el día deseando estar en soledad. No piense que algo funciona mal, sepa que se trata de una necesidad de reencontrarse con usted mismo.
Fechas: 22 de Mayo al 21 de Junio
Qué le espera a Géminis el viernes 27 de febrero
Amor: Después de la discusión que tuvo con su pareja, recapacitará dándose cuenta que se quieren con locura. Procure abandonar el resentimiento que acumulo.
Riqueza: Comprenda que si administra mejor el dinero familiar, las discusiones y los problemas desaparecerán por completo. Piense bien cuando realice un movimientos.
Bienestar: Gracias a la armonía que ha alcanzado en estos días, podrá activar su lado más sensible y receptivo. En caso de tener un problema, escuche su voz interior.
Qué decía el horóscopo de Géminis en el día de ayer
Intente poner al día todas las obligaciones que tiene pendiente. Esto lo ayudará a ordenar sus ideas y a conectarse con el verdadero sentido de la vida.
Amor: Deje de pensar tanto y ame como se debe a la persona que esta a su lado por lo que es realmente. La relación es de a dos, no intente modificarla.
Riqueza: Manténgase firme en cada uno de sus proyectos. No permita que las opiniones pesimistas de su pareja lo desanime y descarte sus sueños profesionales.
Bienestar: Cuando comience a interesarse un poco más por la gente que lo rodea, verá que su alma empezará a crecer. Deje de ser tan individualista en la vida.
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis
