Horóscopo de Géminis jueves 1 de octubre: confiá en tu intuición

Durante esta jornada del jueves 1 de octubre, los nacidos bajo el signo de Géminis encontrarán en su habilidad intelectual la mejor herramienta para sortear cualquier presión. Según las predicciones y recomendaciones astrológicas de nuestro horóscopo, es un momento ideal para confiar en tu intuición en todo lo relativo a tu dinero y proyectos personales. En el plano del amor, recordá que los lazos se nutren con dedicación, así que buscá ese espacio para compartir con tus amigos. Por último, priorizá tu bienestar emocional evitando absorber el nerviosismo ajeno; planificar un momento de relax será la clave para cerrar un día de zodiaco sumamente positivo.

Por más que se sienta presionado por las situaciones que vive, su habilidad le permitirá esquivar cualquier dificultad que se le presente en la jornada.

Fechas: 22 de Mayo al 21 de Junio

Qué le espera a Géminis el jueves 1 de octubre

Amor: Si pretende crear lazos más fuertes entre sus amigos, búsquese un tiempo para reunirse con ellos. Entienda que toda relación hay que alimentarla de afecto.

Riqueza: En este día la Luna hará que su habilidad intelectual se manifieste al máximo en ese proyecto económico. Guíese por la intuición en caso de tomar un decisión.

Bienestar: Seria optimo que no permita que el nerviosismo de quienes lo rodean termine contagiándolo. Intente planificar un día de spa y volverá totalmente relajado.

Qué decía el horóscopo de Géminis en el día de ayer

Será una jornada excesiva de preocupaciones y responsabilidades, trate de confrontar de a un tema y logrará obtener muy buenos resultados en lo que haga.

Amor: Otórguese la oportunidad para un encuentro intimo durante esta noche. Prepárese, ya que le hará relevar sensaciones que nunca experimento en su vida.

Riqueza: Seguramente, si sigue gastando demasiado dinero en cosas que no valen la pena. Sepa que en muy poco tiempo le llegará las cuentas para pagar y se arrepentirá.

Bienestar: Evite somatizar con facilidad todos los acontecimientos desagradables que sufre durante todo del día. Sepa que de esta forma, no saldrá lastimado.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |