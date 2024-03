Escuchar

Rata (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

La capacidad creativa que posee naturalmente la Rata encontrará un buen canal de expresión en métodos originales para expandir y aumentar los ingresos. Manifestar una actitud concentrada y dedicada te permitirá lograr los objetivos trazados en corto tiempo. De esa forma, el entusiasmo y la ambición mejoran la situación financiera. Es el momento ideal para concertar entrevistas de trabajo, trasladarte por razones comerciales o avanzar en cuestiones universitarias, cursos o estudios. Vivirás una etapa plena de experiencias, en donde florecerán los planes que estabas esperando. Puede que surjan posibles viajes cortos durante la semana.

Tendencia : nunca es tarde para volverse a enamorar.

Búfalo (1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

Según el horóscopo chino de esta semana, el Búfalo estará abierto a nuevos caminos en lo laboral y mejora su comunicación

Solidario, firme y leal son algunas de las características que se le da al Búfalo. Este signo es responsable, trabajador, inteligente y productivo, aunque no es propenso a los cambios abruptos. En esta etapa estarás inspirado y con mente abierta, lo que permitirá que descubrirás nuevas ideas y formas de pensar. Buscarás nuevos caminos: la comunicación y el intercambio pasarán por un momento significativo en tu carrera y es posible que encuentres nuevas fuentes de ingreso. Pero deberás cuidarte de la excesiva autoexigencia y aprender a delegar cuando sea necesario. Gestionar de manera sabia las energías disponibles será esencial ahora. El humor mejora la comunicación en las relaciones.

Tendencia : equilibrio interior que descarta incertidumbres y dudas.

Tigre (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

Empieza una etapa revolucionaria para el aguerrido Tigre. Los cambios llegarán de alguna manera y es tiempo de atender lo que esté pendiente. Es así que es un buen momento para poner al día papeles y concluir aquello que fue postergado hace tiempo. La comunicación y los negocios estarán favorecidos, ya que tendrás gran lucidez para saber defender tus ideas y luchar por alcanzar los objetivos trazados. Igualmente, no descuides el debido descanso: un espacio de recreación y relax luego de mucho trabajo será reparador y vivificante. Recuerda que será un tiempo significativo, en donde tus decisiones y acciones repercutirán fuertemente en el futuro.

Tendencia : en el amor, harás concesiones que hasta ahora rechazabas.

Gato (1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)

Te sentirás particularmente renovado. Un viejo problema se resuelve, lo que trae alivio y te libera de algún modo. Te avocarás con gran entusiasmo a un nuevo proyecto en equipo, con el cual podrás demostrar las capacidades y la experiencia adquirida. Gozarás de fortaleza y vitalidad, aunque será preciso que gestiones correctamente las energías. Así que no permitas que la indisciplina te impida ir hacia tus metas. En cuestiones financieras, la tendencia para el Gato será a estabilizar y ordenar las cuentas. Sabrás darle una salida creativa a los obstáculos y cuidar tu patrimonio. A su vez se aclara el panorama afectivo; pero si algo en lo profundo anda mal, saldrá a la superficie.

Tendencia : descubrir tus deseos más genuinos para convertirlos en algo concreto.

Dragón (1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

El Dragón cambiará su mirada, renovará sus intereses y recuperará iniciativas. Es el momento ideal para estudiar a fondo tus proyectos laborales o comerciales y así darles sostén y coherencia. Los objetivos cobran fuerza y el trabajo genera una nueva consigna. Es posible que en esta etapa resurgen cuestiones pendientes para resolver de manera definitiva. Estos días contarás con una sensibilidad particular que te hará más consciente de tus necesidades, tanto laborales como afectivas. Si no hay felicidad, esto emergerá y deberás enfrentar lo que está causando esa insatisfacción. No luches contra la corriente, puesto que es momento de definir lo que querés lograr y lo que deseás dejar atrás.

Tendencia : decisiones atinadas dan una gran oportunidad de resurgir.

Serpiente (1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)

Esta semana, los nacidos bajo el signo de la Serpiente vivirán un buen momento en lo laboral

Esta semana será ideal para organizar las ideas y aclarar propósitos, ya que estarás en condiciones de acceder pronto a ellos con relativa facilidad. Es un buen momento para la Serpiente en cuanto a los negocios y el trabajo porque se da una buena etapa para el intercambio comercial. Es posible que surjan viajes por asuntos laborales en donde podrás combinar actividades y ocio. En lo personal, desaparecerán las barreras y las inhibiciones y podrás manifestar abiertamente tus deseos, sentimientos y necesidades. A su vez, el amor volverá a ocupar un lugar importante en la vida de cada Serpiente, renovando la atracción y la pasión. Podrás conocer a alguien que te impacte.

Tendencia : defender tus derechos.

Caballo (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

Esta etapa será propicia para la vida del Caballo en cuanto a revisar algunas costumbres, hacer cambios y reflexiones sobre su vida. Surgirá la necesidad de encontrar un aspecto más espiritual al trajín de cada día; una actitud más introspectiva, personal y privada te llevará a encontrar la calma cuando te encuentres sobrecargado. Asimismo, cuestiones del pasado podrían retornar de algún modo para soltar, perdonar si es necesario y sanar el corazón. En este proceso, si utilizás la energía en forma positiva, podrás avanzar más liviano y prepararte para lo nuevo; así como lanzarte hacia interesantes proyectos, relaciones y actividades.

Tendencia : temple y paciencia ante los propios procesos internos.

Cabra (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

Esta semana, la Cabra estará mucho más aguda y en condiciones de capturar detalles y todo aquello que los demás no ven, especialmente en cuanto al trabajo y los negocios; su percepción la guiará hacia las mejores posibilidades. Esta sensibilidad ayudará a redefinir eventuales objetivos y dará un nuevo impulso a todos tus asuntos. A su vez, será un buen momento para los estudios o cualquier actividad intelectual que realices. También se inicia un buen período para desarrollar talentos creativos y personales. Aunque deberás trabajar duro en ello, el beneficio no tardará en llegar. Ser práctico y resistirse a todo lo que pueda desorganizar tus planes será el gran desafío.

Tendencia: relaciones comprometidas, pero con mayor independencia y autonomía.

Mono (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

Surgirán nuevos retos que deberás estudiar detenidamente para hacer buenas elecciones. Los asuntos profesionales, el trabajo y todo lo relacionado con tu carrera ocupará un lugar destacado esta semana. Habrá mucha demanda en este sentido y tendrás ocasión de reflexionar sobre la forma en la cual deseás exponerte, ya que como todo Mono necesitás ocupar un lugar central y expresar tus ideas. Respetá tu instinto y escapá cuanto antes de aquellos compromisos que no te convencen. Se aceleran cuestiones relacionadas con papeles, trámites o gestiones. El buen uso del dinero favorecerá la estabilidad y el patrimonio.

Tendencia : felices momentos de creatividad, arte y amor.

Gallo (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

Empieza un período en el que se abrirán nuevos caminos en la vida del Gallo. Tanto en el campo laboral como en lo personal, el momento es especial para quienes busquen convenios o sociedades, mientras que los socios y las relaciones de pareja establecidos pasarán por algunos cambios. También es posible que recibas algún dinero extra o bien un cobro que estaba demorado. Es el momento para visitar al médico y realizar chequeos o bien iniciar actividades físicas. En el amor, deberás enfrentarte a tus contradicciones para encontrar el equilibrio. Estarás algo conflictivo y demandante, por lo que no te será fácil lograr armonía y las relaciones podrían tornarse tensas.

Tendencia : invertir en algo que deseás, realizar cambios en tu casa y tu imagen.

Perro (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

El Perro comenzará la semana reformulando metas y prioridades. Algunas situaciones podrían demandar más trabajo que de costumbre, pero la carga se irá aliviando con el paso de los días. Tendrás suficiente energía para enfrentar cada compromiso. Sin embargo, las circunstancias podrán traer tensión y desgaste emocional. Ciertas cuestiones hogareñas deberán ser atendidas y será preciso realizar algunos esfuerzos porque habrá demandas en el trabajo y también dentro del ámbito familiar. Saber repartir tiempo y energía para poder con todo será el desafío que deberá asumir cada uno de los nacidos bajo este signo en este tiempo.

Tendencia : no permitas que el orgullo impida aclarar puntos conflictivos de la pareja.

Chancho (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

El desafío de esta semana para el Chanco es soltar su tendencia al control y delegar más en su vida

Tendrás mucha suerte en lo que emprendas, aunque será oportuno modificar la tendencia al manejo y control excesivo sobre todas las cosas. Confiar y soltar, así como delegar cuando sea necesario, será una gran prueba de este tiempo para el Chancho. Los negocios crecerán si invertís pensando en el futuro. Es posible que recibas alguna propuesta que te impulse a tomar una decisión arriesgada. También en la vida amorosa habrá que tomar valor y definir una situación incierta. Será un período en donde se pondrá a prueba la capacidad de adaptación y flexibilidad para disfrutar de la vida con más soltura.