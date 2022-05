Horóscopo de Capricornio de hoy: sábado 7 de Mayo de 2022

Haga lo posible para ponerle un poco de orden a su vida diaria, de lo contrario, perderá tiempo y no podrá resolver los problemas que se presenten.

Fechas: 22 de Diciembre al 19 de Enero

Qué le espera a Capricornio el sábado 7 de Mayo

Amor: Aunque su relación amorosa se vea afectada por situaciones externas, trabaje junto a su alma gemela para que no influyan negativamente en su pareja.

Riqueza: Controle las cuentas hogareñas junto a su alma gemela. Sepa que un olvido o gasto innecesario puede producir un desajuste en su presupuesto.

Bienestar: En caso que pueda, dedique parte de esta jornada a la reflexión. Le será muy positivo para usted, ya que podrá experimentar momentos gratificantes.

Semana del 4 al 10 de mayo

Saturno (regente del ascendente en Capricornio) continúa su marcha directa por los últimos grados de Acuario (signo de aire, abstracto). Además, este fin de semana la Luna (fuente de cuidado del zodíaco) transita por Cáncer, tu eje complementario y Venus (planeta de las relaciones) ingresó en Aries, llevando su energía a la base emocional de tu carta natal. Estos movimientos ayudan para que puedas avanzar y animarte a hacerle una propuesta a tu pareja. Tip: el que no arriesga no gana, dicen.

Qué decía el horóscopo de Capricornio en el día de ayer

Aprenda que no conseguirá nada si no empieza a luchar por lo que quiere. No se agote en el intento, siempre los resultados justifican los esfuerzos.

Amor: Deje de comportarte tan cruel con su alma gemela, ya que podría alejarse de usted. No permita que su mal genio destruya la relación que construyó hace tiempo.

Riqueza: Solo por este día, ignore los problemas domésticos que están surgiendo en este último tiempo. Esto, podría restarle energía en el plano profesional.

Bienestar: Momento para desplegar su creatividad y hacer eso que tanto lo apasiona en su vida. Goce sin culpas del ocio, ya que la diversión será su mejor terapia.

