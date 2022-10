IFE 5, de la Anses: ¿de cuánto es el bono y cómo se paga?

escuchar

La Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) ya está analizando y evaluando las solicitudes de las personas que se inscribieron para cobrar el refuerzo alimentario para personas sin ingresos, quienes posteriormente serán informados si se confirma o rechaza el beneficio.

El bono tiene como finalidad garantizar las necesidades básicas alimentarias del sector más vulnerable de la sociedad, que no cuenta con un trabajo formal ni recibe ayuda estatal a través de las distintas prestaciones sociales.

¿De cuánto es el bono y cuándo se cobra?

Se trata de una asistencia estatal, que es una suerte de “IFE 5″, de $45.000 que se entregará en dos tandas. La primera cuota, de $22.500, se cobrará desde el lunes 14 de noviembre y la segunda, en diciembre.

El trámite se puede realizar de forma presencial y sin turno en una oficina de la Anses o de forma virtual

La Anses aún no informó si en esa fecha se pagará a todo el universo de inscriptos cuya solicitud haya sido aceptada, o si lo hará en días diferentes, de acuerdo a la terminación del DNI del beneficiario.

¿Quiénes pueden inscribirse?

El refuerzo alimentario de Anses está dirigido a las personas de entre 18 y 64 años que no tengan trabajo registrado, ni se desempeñen como autónomos, monotributistas o monotributistas sociales. Tampoco deberán realizar tareas en casa particulares, ni personas que cobren jubilaciones y/o pensiones contributivas o no contributivas, tanto nacionales como provinciales y municipales.

El bono está dirigido a aquellas personas que no cuentan con otro tipo de programa social ni tienen hijos, por lo que tampoco reciben las asignaciones por niños en edad escolar. De esta manera, para poder cobrarlo, los aspirantes no deben recibir ninguna otra prestación social del organismo previsional, ya que esta asistencia no es compatible con la AUH (Asignación universal por Hijo), la AUE (Asignación Universal por Embarazo), el Seguro de Desempleo, las jubilaciones, las pensiones, el Potenciar Trabajo ni las Becas Progresar.

Se estima que existen alrededor de dos millones de personas que cumplen con los requisitos para cobrar el refuerzo Twitter

De acuerdo a los registros oficiales, la población que se encuentra en esta situación llega a los dos millones de personas aproximadamente y, dado el impulso con el que avanza la inflación mensual, se trata de uno de los sectores más afectados por la suba de precios y por la falta de un trabajo formal.

¿Cómo es la inscripción?

La inscripción al refuerzo alimentario está abierta desde el lunes 24 de octubre pasado y se mantendrá, al menos, por dos semanas.

Para anotarse, los interesados pueden ir de manera presencial, y sin turno, a las oficinas que la Anses tienen distribuidos a lo largo del país. También pueden hacerlo en los operativos móviles de la entidad dirigida por Fernanda Raverta.

tienen distribuidos a lo largo del país. También pueden hacerlo en los operativos móviles de la entidad dirigida por Además, es posible realizar el trámite de forma virtual con CUIL y Clave de la Seguridad Social. A través del sitio oficial, donde el solicitante podrá acceder al formulario virtual, con carácter de declaración jurada, donde deberá indicar sus datos personales.

Posteriormente, la Anses —junto a otros organismos— realizará el cruce de datos para determinar los consumos, bienes y patrimonio del solicitante, y así definir si se le entregará o no el refuerzo. Al respecto, es importante aclarar que, en el caso de personas de 18 a 24 años, el control socioeconómico se le realizará también a su grupo familiar.

¿Cómo consultar el estado del trámite?

Todos los inscriptos al bono de Anses podrán consultar el estado de la solicitud y saber si les corresponde o no el beneficio, tras la evaluación que hará Anses de cada caso puntual, en un trabajo conjunto con otras entidades, para determinar la situación socioeconómica del postulante.

La consulta del estado del trámite se puede realizar a través del apartado Mi Anses, con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Allí, tras el análisis de Anses, se podrá conocer la condición de aceptación o rechazo del pedido y, en el caso de una negativa figurarán los motivos por los que no se dio curso al beneficio.

Si el solicitante considera que su situación específica no concuerda con ninguno de los motivos de rechazo podrá realizar una consulta adicional de manera telefónica a la línea 130 de Anses de lunes a viernes de 8 a 20 horas y obtener más información al respecto.

LA NACION