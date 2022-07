Horóscopo de Virgo de hoy: lunes 25 de Julio de 2022

Prepárese, ya que en estos días se le acentuará su capacidad imaginativa y fantasiosa en todos los proyectos que deba emprender. Aproveche y haga uso de ellas.

Fechas: 24 de Agosto al 22 de Septiembre

Qué le espera a Virgo el lunes 25 de Julio

Amor: Esta noche, tendrá la posibilidad de expresarse con espontaneidad y sin inhibiciones en la intimidad. La pasión será fundamental para su vínculo amoroso.

Riqueza: Sepa que debe intensificar los esfuerzos para poder concretar los objetivos laborales. Afiance la paciencia sin perder de vista su objetivo en el ámbito laboral.

Bienestar: Si se encuentra aburrido o triste, busque un buen libro y sumérjase en la lectura. Intente contactarse con su mundo interno y aprenda a relajarse.

Semana del 12 al 18 de julio

Mercurio (regente del ascendente en Virgo) continúa en Cáncer (signo de agua, sensible) y su propuesta se orienta hacia una comunicación más empática, afectiva. También puede ser que estés con una energía más sensible y menos racional. Por otro lado, el miércoles fue la Luna llena en Capricornio, que cerró un ciclo de seis meses en la zona de tu carta natal asociada a la identidad. Es buen momento para que te hagas cargo de tus talentos. Tip: no te olvides de cuidarte a vos.

Qué decía el horóscopo de Virgo en el día de ayer

Siga manteniendo la confianza en si mismo, esto le permitirá esquivar todas las dificultades sin demasiado esfuerzo. Continue encarando las cosas de ese modo.

Amor: Procure ser más cuidadoso con las palabras que utiliza cuando intenta entablar una conversación con su enamorado. No ofenda la susceptibilidad de su pareja.

Riqueza: Momento óptimo para poner al día los tramites y los pagos atrasados que tiene del hogar. Intente pagar a tiempo, sino los intereses le absorberán todo el sueldo.

Bienestar: No se niegue y vaya a esa reunión con sus antiguos compañeros de colegio. Compartirán momentos alegres que le proporcionarán una gran alegría.

