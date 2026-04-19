Horóscopo: las predicciones de Jimena La Torre para la semana del 20 al 26 de abril

Jimena La Torre dio a conocer sus predicciones para la semana comprendida entre el lunes 20 de abril y el domingo 26. La astróloga afirmó mediante un video en su cuenta de YouTube que este período estará marcado por la potencia del Sol, Mercurio y la Luna Nueva que se encuentra en Aries.

De acuerdo a la experta en artes esotéricas, “esta semana la energía cambia drásticamente”. En este sentido, destacó que “Urano, el planeta de los cambios inesperados y la genialidad, entra en el signo de Géminis”. Advirtió que hay que estar preparados “para una revolución mental” porque las ideas “volarán”, la comunicación será “eléctrica” y lo que uno daba por sentado podría cambiar en un abrir y cerrar de ojos. “Es hora de ser flexibles y abrir la mente a nuevas formas de pensar”, finalizó la autora.

Las predicciones para cada signo del Zodíaco en esta semana

Las predicciones de Jimena La Torre

Aries

Los arianos reciben la energía de Urano en Géminis para electrizar su zona de comunicación y mente. Sus ideas fluyen rápidas y directas, aunque deben mantener cautela con las palabras impulsivas. Es un momento excelente para el aprendizaje autodidacta o para emprender un viaje corto inesperado que cambie su perspectiva.

Carta de la suerte: Caballero de Espadas. “Te impulsa a lanzarte de lleno por tus ideas con determinación y sin miedo, cortando cualquier obstáculo mental”.

Tauro

Los nacidos en Tauro perciben cómo este tránsito toca sus finanzas y valores personales. Urano los invita a la búsqueda de formas innovadoras y tecnológicas para generar ingresos. Lo tradicional pierde vigencia en su economía; la clave reside en la diversificación y en la actualización del concepto de seguridad.

Carta de la suerte: Dos de Espadas. “Te pide calma antes de decidir. Analiza las opciones creativas que surgen, pero no tomes una decisión financiera importante hasta tener toda la información”.

Géminis

Los geminianos, con Urano en su propio signo, atraviesan un pleno proceso de reinvención personal. Sienten una necesidad inmensa de libertad y de expresar su verdadera identidad frente al mundo. Su mente brilla con una intensidad inédita y genera ideas revolucionarias que convierten al cambio en su nueva normalidad.

Carta de la suerte: As de Espadas. “Simboliza un cambio mental, una verdad revelada. Es el inicio de un nuevo camino intelectual o un proyecto brillante que nace de tu propia mente”.

Horóscopo: las predicciones de Jimena La Torre para la semana del 13 a 19 de abril

Cáncer

Los nacidos en Cáncer experimentan la acción de Urano en su zona del subconsciente. El ciclo trae sueños intensos, revelaciones intuitivas y la liberación repentina de viejos patrones mentales. Resulta un periodo ideal para incursionar en terapias alternativas o para volcar los pensamientos más profundos en la escritura.

Carta de la suerte: Reina de Espadas. “Te otorga la claridad necesaria para analizar tus emociones desde la lógica. Usá tu intelecto para proteger tu paz mental con sabiduría”.

Leo

Los leoninos ven sus grupos, amistades y proyectos a futuro influenciados por esta energía eléctrica. Conocen personas muy diferentes y estimulantes que transforman sus metas a largo plazo. Es el momento de colaborar en proyectos innovadores y sociales para expandir la red de contactos de forma inesperada.

Carta de la suerte: Rey de Espadas. “Te da la autoridad y el juicio claro para liderar a tu grupo o decidir qué proyectos realmente valen la pena. Decidí con la cabeza”.

Virgo

Los nacidos en Virgo enfrentan un tránsito que afecta directamente su carrera y reputación. Urano los empuja hacia una vocación que otorgue más libertad intelectual y permita la innovación constante. Deben prepararse para cambios repentinos en su dirección profesional y actualizar de forma definitiva su metodología de trabajo.

Carta de la suerte: Seis de Espadas. “Te indica que es hora de moverte hacia aguas más tranquilas intelectualmente. El cambio de horizonte será sumamente positivo”.

Libra

Los librianos encuentran en esta entrada de Urano a Géminis la posibilidad de armar acuerdos con gente muy diversa. Acceden a situaciones importantes de desarrollo profesional mediante el uso de gran tecnología y herramientas de vanguardia.

Carta de la suerte: La Justicia. “Tendrás la capacidad de gestionar la justicia favorable”.

Escorpio

Los nacidos en Escorpio expanden su mente filosófica y sus ganas de explorar gracias a la influencia de Urano. Sienten un deseo repentino de estudiar temas inusuales o cambiar radicalmente sus creencias previas. Su visión del mundo se vuelve más ecléctica e inclusiva a medida que integran nuevos conocimientos.

Carta de la suerte: Siete de Espadas. “Te advierte que seas astuto. Para lograr esa expansión, quizás necesites planificar con estrategia y discreción”.

Sagitario

Los sagitarianos viven una revolución en sus relaciones y parejas con la llegada de personas independientes y estimulantes. Sus contratos y acuerdos podrían cambiar de forma repentina bajo esta vibración. Buscan compañeros que respeten su necesidad de libertad mental y promuevan un intercambio intelectual constante.

Carta de la suerte: Cinco de Espadas. “Te advierte sobre conflictos intelectuales innecesarios. No siempre tenés que ganar la discusión; priorizá tu paz mental”.

Aries influenciará a todos los signos esta semana y proporcionará dinamismo (Foto ilustrativa: PIXABAY)

Capricornio

Los nacidos en Capricornio reciben el toque de Urano en su zona de trabajo diario y salud. Introducen tecnología en sus tareas y cambian radicalmente su rutina de bienestar. Su cuerpo y su mente necesitan estímulos nuevos para funcionar correctamente y alcanzar un rendimiento óptimo.

Carta de la suerte: Rueda de la Fortuna. “Los cambios en tu rutina son parte de un ciclo mayor. Adaptate con optimismo; la suerte te acompaña si fluyes”.

Acuario

Los acuarianos potencian su creatividad, romance y autoexpresión bajo el mando de Urano, su propio regente. Sus talentos se disparan de forma original e impredecible en cada actividad que realizan. Es un momento excelente para iniciar un hobby inusual o vivir un romance diferente que rompa con lo establecido.

Carta de la suerte: La Estrella. “Te trae esperanza e inspiración. Confiá en tu visión única; el universo te guía hacia tu expresión más auténtica”.

Piscis

Los nacidos en Piscis ven afectado su hogar y sus raíces emocionales por este tránsito eléctrico. Surgen cambios inesperados en su vivienda mientras buscan entender su pasado desde una perspectiva más desapegada y lógica. Es la hora de ventilar viejos asuntos y reorganizar la estructura interna de sus sentimientos.