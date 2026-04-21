Temporada de Tauro: cómo aprovechar la energía del mes zodiacal, según tu signo y tu ascendente

El Sol es la fuente vital del Zodíaco, y durante estos días —entre el 20 de abril y el 20 de mayo— transita por Tauro. Eso significa que el clima astrológico trae energía taurina para sintonizar. Para aprovechar esta temporada, es importante comprender qué implica este signo en la secuencia del zodíaco.

En este despliegue, Tauro viene después de Aries —momento de aceleración e inicio del año astrológico—. Luego del avance explosivo de la temporada ariana, llega el toro para descansar y recuperar energía. En la astrología, este signo de Tierra representa las necesidades básicas, el hedonismo y la lentitud. En ese sentido, este período nos propone estar receptivos a lo que pide nuestro cuerpo y ejercitar la paciencia en una época ansiosa.

El sol transita por el signo de Tauro Canva

Por eso, más allá de “ser de Tauro” y tener o no en nuestra carta natal esta vibración, puede ser interesante conocer qué información trae para cada signo y ascendente esta propuesta del mes zodiacal y aprovecharla.

Aries

Para el Sol en Aries, la temporada de Tauro trae energía de detención, sobre todo si el último mes fue muy vertiginoso. Es buen momento para dosificar y bajar un cambio.

Para el ascendente, se activa la zona de la carta natal asociada a los recursos y valores. Esto puede servir para tomar decisiones económicas y organizar la administración del capital (tanto material como emocional).

Tauro

Para el Sol en Tauro, esta temporada predispone al encuentro con el disfrute y el placer. También trae energía de inicio y, en ese sentido, es ideal para plantar una semilla ―real o simbólica― de los nuevos proyectos por venir.

Para el ascendente, es una oportunidad para conectar con el cuerpo: mimarlo con masajes, cremas y ver cómo esa atención básica y tan simple puede redundar en un bienestar muy genuino en otros ámbitos vitales.

Géminis

Para el Sol en Géminis, la temporada taurina trae energía de cierre. Aunque no haya algo en concreto que concluir, es una etapa necesaria que se da en el plano inconsciente y prepara el terreno para el nuevo ciclo solar que se avecina con el cumpleaños.

Para el ascendente, sucede algo parecido: el Sol en Tauro activa la zona de la carta natal asociada a los finales y es una oportunidad para que se vuelva consciente aquello que está listo para terminar. Se trata de un cambio de ciclo.

Cáncer

Las personas con Sol y ascendente en Cáncer estarán enfocados en sus amistades durante la temporada de Tauro (Foto: Freepik) Anna Bizon

Para el Sol en Cáncer, la temporada de Tauro lleva la energía hacia los grupos de afinidad. Puede ser un buen momento para destinar tiempo de calidad a las amistades.

Para el ascendente sucede algo parecido porque el Sol en Tauro activa la zona de la carta natal asociada a lo colectivo. Es una oportunidad para retomar contacto con tus amistades sin importar que haya pasado mucho tiempo sin verse, ya que hay vínculos que no pierden vigencia.

Leo

Para el Sol en Leo, la temporada taurina trae cierta exigencia porque es un momento en el que toca cerrar compromisos pendientes, sobre todo en términos laborales.

Para el ascendente, se activa la zona de la carta natal asociada a la profesión y el trabajo con energía de concreción. Es una oportunidad para demostrar que podrás cumplir con la metas pactadas. Después vendrá la satisfacción por la tarea concluida.

Virgo

Para el Sol en Virgo, la temporada de Tauro es afín por su energía de Tierra, práctica y lenta. Es un buen momento para recalibrar cómo y en qué distribuís la energía, y así disfrutar de la lentitud y honrar los procesos de largo aliento.

Para el ascendente, se activa la zona de la carta natal asociada al extranjero y la vocación. Puede ser buen momento para proyectar un viaje o para dedicarle tiempo a esas recurrentes preguntas trascendentales. Si te enroscas mucho, no te olvides que algunos interrogantes no tienen una única respuesta.

Libra

Para el Sol en Libra, puede ser un buen momento para reflexionar sobre alguna trabas emocionales que insisten: ¿es un viejo apego o es una confusión pasada?

Para el ascendente, se activa la zona de la carta natal asociada a lo íntimo y lo inconsciente, con energía sensual y de disfrute. Esto puede ayudar para conectar con el placer, el ocio y la distensión.

Escorpio

Para el Sol en Escorpio, la temporada de Tauro pone el foco en temáticas vinculares: pareja, alianzas, socios. Puede ser un momento de diálogo y transformación de una relación. La energía acompaña para tener una conversación sincera y poner sobre la mesa qué quiere cada parte involucrada.

Para el ascendente, se activa la zona de la carta natal asociada a la pareja y hay disponibilidad para abrirse y profundizar, lo que puede dar a la celebración de un encuentro amoroso.

Sagitario

La temporada de Tauro es propicia para la organización y mejora de hábitos para las personas con Sol y ascendente en Sagitario Shutterstock

Para el Sol en Sagitario, la temporada taurina invita a mejorar hábitos. Es buen momento para prestar atención a las necesidades diarias del cuerpo y organizar una rutina deportiva.

Para el ascendente, se activa la zona de la carta natal asociada a la organización y puede ser una buena oportunidad para bajar decibeles y sumar horas de descanso.

Capricornio

Para el Sol en Capricornio, se acentúa su faceta más materialista y calculadora. En ese sentido, puede ser que aparezcan preguntas sobre el valor del trabajo y la atención dedicada al desarrollo profesional en detrimento de otras facetas vitales. Puede ser buen momento para administrar la energía de otra manera.

Para el ascendente, se activa la zona de la carta natal asociada a la identidad. Pueden ser días más individualistas, con el foco en tus deseos más primarios. Aprovechá que la energía acompaña para elegir conscientemente en qué querés invertir tu tiempo.

Acuario

Para el Sol en Acuario, la temporada de Tauro lleva su energía al plano más terrenal, algo que para el signo del aguador a veces resulta extremadamente ajeno. Por ello, puede ser interesante sintonizarlo para ver si el cuerpo necesita un cambio de hábito o ponerse al día con los chequeos médicos.

Para el ascendente, el Sol en Tauro activa la base emocional de la carta natal asociada al hogar y la tradición. Es posible que la atención esté puesta en temáticas familiares y decisiones domésticas.

Piscis

Para el Sol en Piscis, la temporada taurina trae energía de aprendizaje, investigación y curiosidad. Hay disponibilidad para leer y alimentar el intelecto, y así nutrirse mentalmente.

Para el ascendente, se activa la zona de la carta natal asociada a la comunicación. En ese sentido, la energía acompaña para bajar ideas de forma más concreta y ver cómo ponerle palabras a algo que hace un tiempo se busca comunicar.