Horóscopo: ¿qué dice tu ascendente para hoy y el fin de semana del 29 de mayo?

El Sol continúa su recorrido por Géminis, y esta temporada nos propone una impronta racional que realza nuestra faceta más analítica y curiosa. Esta vibración mental se potencia este fin de semana con la Luna llena en el grado 10 de Sagitario, que pone sobre la mesa la importancia del conocimiento y nos invita a desarrollar un pensamiento propio que guíe las búsquedas que le dan sentido a la vida: ¿para qué hacemos lo que hacemos? ¿qué mueve nuestras decisiones? Estos movimientos atraviesan a todos los signos, pero en mayor medida a los mutables (Géminis, Virgo, Sagitario y Piscis).

Si querés saber cómo te impactan, es importante averiguar cuál es tu ascendente para conocer qué zonas de tu carta natal recorren los planetas.

Ascendente en Aries

Marte (regente del ascendente en Aries) continúa su recorrido en Tauro y conecta matemáticamente con Plutón (planeta de la transformación) en Acuario. Esta configuración tiñe tu percepción de un manto defensivo y es bueno saberlo para no reaccionar impulsivamente sin pensar. Por otro lado, la Luna llena en Sagitario del domingo cierra un ciclo de seis meses en la zona de tu carta natal asociada al extranjero y la vocación.

Tip: no todo es un juego de disputa.

Qué dicen los astros para este fin de semana

Ascendente en Tauro

Venus (regente del ascendente en Tauro) continúa su recorrido en Cáncer y durante estos días se une con Saturno (planeta del compromiso) en Aries. Esta configuración confronta tus deseos y los de tu familia. Es un momento bisagra para demostrar que estás despegándote de lugares infantiles. Por otro lado, la Luna llena en Sagitario del domingo cierra un ciclo de seis meses en la zona de tu carta natal asociada a la intimidad y los conflictos.

Tip: algunas cosas no cambian, pero sí puede cambiar el modo en que las sentís.

Ascendente en Géminis

Tu temporada continúa avanzando y este domingo toca su clímax con la Luna llena en Sagitario, tu eje complementario, que cierra un ciclo emocional de seis meses en la zona de tu carta natal asociada a la pareja. En términos energéticos es un buen momento para sincerarte primero con vos y después con tu pareja: ¿tenés ganas de sostener ese vínculo? ¿hay un proyecto compartido?

Tip: si aceptas tus contradicciones vas a sentir un gran alivio.

Ascendente en Cáncer

Venus (planeta de las relaciones) continúa su recorrido en Cáncer y durante estos días se une con Saturno (planeta del compromiso) en Aries. Esta configuración exhibe la necesidad de ponerle límite a las exigencias de los modelos y mandatos familiares. Por otro lado, la Luna (regente del ascendente en Cáncer) adquiere carácter de llena en el grado 10 de Sagitario este domingo, y cierra un ciclo de seis meses en la zona de la carta natal asociada a la rutina.

Tip: cuidar tus hábitos es cuidarte a vos.

Ascendente en Leo

El Sol (regente del ascendente en Leo) continúa su recorrido en Géminis en la zona de tu carta natal asociada al futuro y los proyectos colectivos. Es un gran momento para mostrarte y desplegar tu creatividad. Además, el domingo es la Luna llena en Sagitario que cierra un ciclo de seis meses en la zona de tu carta natal asociada a la identidad y la autoafirmación. La energía acompaña para que brilles con tu autenticidad.

Tip: hacé algo distinto.

¿Qué te deparan los astros según tu ascendente? Shutterstock

Ascendente en Virgo

Mercurio (tu regente) continúa su recorrido por Géminis y activa la zona de tu carta natal asociada al trabajo con energía analítica. Si estás pensando en cambiar de trabajo, es un buen momento para hacer averiguaciones e investigar opciones. Por otro lado, el domingo es la Luna llena en Sagitario que cierra un ciclo de seis meses en la zona de tu carta natal asociada a la familia. Puede ser que durante estos días caigan fichas sobre mudanzas o situaciones familiares que toca resolver.

Tip: la verdad es inapelable.

Ascendente en Libra

Venus (tu regente) continúa su recorrido en Cáncer y durante estos días se une con Saturno (planeta del compromiso) en Aries. Esta configuración puede ser muy productiva para intentar destrabar tensiones entre lo familiar y lo individual. En sintonía, la Luna llena en Sagitario del domingo cierra un ciclo de seis meses en la zona de tu carta natal asociada al pensamiento y puede ayudarte a encontrarle la vuelta pensando las cosas de un modo distinto.

Tip: tal vez el secreto esté en unir e integrar en lugar de pensar todo de forma separada.

Ascendente en Escorpio

Marte (planeta de la acción) continúa en Tauro, tu eje complementario, y este fin de semana conecta en cuadratura con Plutón (tu regente) en Acuario. Esta configuración puede activar roces o situaciones de poder en la pareja que conviene atravesar con astucia y en calma. Por otro lado, la Luna llena en Sagitario del domingo cierra un ciclo de seis meses en la zona de tu carta natal asociada a los recursos y valores.

Tip: a veces se gana la batalla evitándola.

Ascendente en Sagitario

Información energética importante: este domingo es la Luna llena en tu signo que cierra un ciclo emocional de seis meses. Puede ser que se sienta como un alivio, se reavivan las ganas de aventura, se saborea que ya pasó la peor parte y ahora aparece la confianza en que la expansión está cerca.

Tip: el horizonte siempre está adelante, nunca atrás.

Ascendente en Capricornio

Saturno (tu regente) continúa su recorrido por Aries en la zona de tu carta natal asociada al hogar y este fin de semana conecta con Venus en Cáncer, lo cual activa tu eje complementario y el ámbito de la pareja. Es buen momento para revisar a qué le querés poner un límite. Por otro lado, el domingo es la Luna llena en Sagitario que cierra un ciclo de seis meses en la zona de tu carta asociada a los finales.

Tip: los finales tardan en procesarse.

Ascendente en Acuario

Plutón (planeta asociado a la transformación) continúa su recorrido por tu signo y conecta en cuadratura con Marte (planeta de la acción) en Tauro. Esta configuración exhibe puntos de disputa pero es bueno saberlo para usar la estrategia y negociar. Por otro lado, el domingo es la Luna llena en Sagitario que cierra un ciclo de seis meses en la zona de tu carta natal asociada a las amistades. Tip: no hace falta que tus amigos compartan tus creencias.

Ascendente en Piscis

Mientras que Neptuno (tu regente) continúa avanzando en Aries en la zona de tu carta natal asociada a los recursos, el domingo es la Luna llena en Sagitario que cierra un ciclo de seis meses en la zona de tu carta natal asociada a la profesión. Es posible que se vuelva muy evidente que estás frente al cierre de un ciclo importante en tu vida profesional: puede llegar un reconocimiento externo, o en términos internos puede aclararse hacia dónde querés dirigir tu camino.