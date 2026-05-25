Horóscopo chino: las predicciones para la semana del 25 al 31 de mayo

Rata (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

La experiencia y todo lo aprendido servirán a la Rata para lanzarse hacia sus sueños. El panorama será ideal para lograr más control sobre tus asuntos, con mayor organización y disciplina. Buen momento para mejorar los negocios, ya sean propios o compartidos con socios o pareja. Los temas personales mejoran y la vida social se expande. Buena oportunidad para hacer un cambio en la imagen y sentir mayor seguridad interior. Se abre un ciclo íntimo en el que muchos nacidos un año Rata verán realizado su deseo en cuanto al amor. Momento ideal para asumir compromisos o avanzar en una relación incipiente.

Tendencia : Excelente respuesta a tus expectativas.

Los 12 animales que componen el horóscopo chino iStock

Búfalo (1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

Los asuntos laborales pasarán por un momento de grandes posibilidades que el Búfalo no deberá desaprovechar. Podrán surgir importantes acuerdos y crear vínculos profundos mediante una comunicación franca. Buen momento para atender temas de salud, iniciar tratamientos, dietas o bien hacer algunos cambios con respecto a la alimentación, el ejercicio y el descanso. Las circunstancias y buena predisposición le permitirán al Búfalo vivir el amor de manera más equilibrada, sin resistencias ante el compromiso y sin llegar a los extremos. Buena estrella en los encuentros románticos.

Tendencia : Tiempo propicio para compartir y cooperar.

Tigre (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

Buena semana para el benévolo Tigre. El área laboral estará muy movilizada y es posible que recibas propuestas sobre actividades desconocidas o nuevos desafíos. Se augura una etapa de pequeños triunfos y alentadoras mejoras. Encontrarás soluciones originales y podrás destacar liderando equipos de trabajo. Deberás saber repartirte ya que habrá mucha demanda tanto en el trabajo como en la vida familiar. La estabilidad y complicidad en la pareja aportarán gran motivación para emprender juntos interesantes proyectos. Alegrías a través de los hijos y las actividades recreativas y artísticas.

Tendencia : Los viajes, eventos culturales y encuentros aportan grandes satisfacciones.

Gato (1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011. 2023)

Una extraordinaria capacidad para el aprendizaje llevará al poderoso Gato a explorar nuevos campos de conocimiento y nuevos temas. Será muy positivo para los estudiantes e intelectuales del signo que deseen evolucionar y crecer. Las relaciones con el medio ambiente laboral podrían ser tensas, será preciso evitar discusiones y concentrarte en tu tarea. Con el correr de los días se acentúa la ambición por el triunfo, crecen las responsabilidades y obligan a desempeñar un papel preponderante. Habrá encuentros e intercambios; en todo tipo de asociación se remarca la necesidad de ser honesto y real a la hora de relacionarte.

Tendencia : Cuidar los arrebatos emocionales y las palabras.

Dragón (1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

El Dragón contará con la capacidad de realizar diversas ocupaciones. Con gran iniciativa, afán directivo y nuevas ideas, sabrás mejorar las condiciones en tu trabajo. La buena influencia del momento confiere una disposición que te hará rendir por encima de lo habitual. En cuanto a la salud, pasarás por una etapa de recuperaciones. Un pequeño cambio en los hábitos cotidianos hará una gran diferencia. En el terreno de las relaciones puede existir un distanciamiento físico o emocional. Necesidad de darse un tiempo y un espacio para salvaguardar la individualidad de cada uno, pero eso hay que hacerlo bien, sin proyecciones.

Tendencia : Cambios en el hogar traen mayor confort y mejoran la convivencia.

Serpiente (1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)

La eficiencia y sentido práctico, propios de la Serpiente, le permitirán organizarse mejor, llegar con todos los objetivos propuestos y hasta delegar tareas. Se pondrá en juego una potente creatividad para enfrentar cualquier obstáculo que surja en el camino y delinear nuevos proyectos. Etapa productiva que dará a la Serpiente un nuevo aliento para seguir adelante. Con inteligencia y buena administración, saldarás deudas y hasta podrás guardarte un resto. En el amor, mantendrás todo en armonía aunque veas situaciones que no coinciden con tus deseos.

Tendencia : Disfrutar de cada logro.

Caballo (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

Los primeros días de la semana traerán mucho movimiento y acción a la vida del Caballo. Los viajes pueden presentarse como una posibilidad y los cambios de planes serán fuertes. La adaptabilidad propia del signo será puesta a prueba ya que en muchos casos, puede haber sorpresas o imprevistos de todo tipo. La fuerza y el optimismo que sentirás en esta etapa te ayudará a encarar proyectos de los que antes te hubieras sentido inseguro. Tu personalidad extrovertida se manifestará con todo y te hará brillar en reuniones. Nuevo punto de partida en el que cambiarás actitudes negativas por libertad.

Tendencia : Sentirte a gusto y disfrutar de tus elecciones.

¿De qué signo sos en el horóscopo chino?

Cabra (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

La Cabra sabrá aprovechar este tiempo en el que las circunstancias estarán a su favor. Habrá mucho trabajo y descubrirás posibilidades nunca antes imaginadas. Un tiempo de consolidación y buena cosecha para las cabritas que se hayan esforzado últimamente. La experiencia y madurez te llevarán a planificar el futuro sin dejar ningún detalle librado al azar y teniendo constancia y continuidad en el seguimiento. Deberás estar atento a tu intuición ya que será una buena guía para saber cuándo actuar y cuándo detenerte. Más firme y realista, comenzarás un camino de realización tanto en lo laboral como en lo afectivo.

Tendencia : Sentir que nada está fuera de tu alcance.

Mono (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

Momento favorable para renovar y evaluar nuevas posibilidades. Las energías que actúan sobre el signo del Mono traen vientos de cambio dentro del ámbito cotidiano y laboral. La planificación y organización serán esenciales para lograr el avance y el progreso. No dejes todo al azar o para última hora porque puede que algunas cuestiones se compliquen. Una firme determinación será la clave para alcanzar tus objetivos y ponerte en movimiento hacia su realización. Autosuficiente y fuerte, el Mono generalmente se las arregla solo, en esta etapa aceptarás una ayuda especial que podrá marcar la diferencia.

Tendencia : Ser paciente te hará la vida más liviana.

Gallo (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

Aumentará el rendimiento, y el entusiasmo del Gallo se reavivará. Las rutinas del pasado puede que ya no resulten apropiadas. Harás algunas modificaciones y te ordenarás antes de seguir adelante. La organización será fundamental en esta etapa de grandes cambios y renovaciones. Habrá días en que todo parecerá detenerse más allá de los propios esfuerzos. Y otros en los que deberás trabajar contra reloj para llegar en tiempo y forma. La buena alimentación y el descanso, así como dar espacio al ocio y el relax, contribuirán a tu bienestar y te permitirán avanzar. Bueno para la economía, pero en el amor habrá muchas dudas.

Tendencia : De una cosa por vez.

Perro (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

El ingenio y buen olfato, propios del Perro, brillarán más que nunca y podrás planear estrategias y obtener dinero de las fuentes más impensadas. Darás pequeños pasos que serán importantes en tu futuro. Las condiciones externas serán positivas; lograrás una buena cosecha y la revaloración de tus tareas. No sobrecargarte y darle espacio al descanso y la distracción te permitirá disfrutar más de tus logros. Buen momento para la salud, la estética, el arte y el amor. Luego de algunos embates y tiempos de confusión, retorna la calma y sabrás tomar decisiones atinadas respecto a tu vida sentimental.

Tendencia : Evitar postergaciones, la vida es hoy.

Chancho (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

Buena energía que brindará a cada Chancho la posibilidad de progreso. Tendrás amplitud de miras, ensancharás tus horizontes y concederás a tu potencial creativo la oportunidad de demostrar lo que sos capaz de hacer. La posibilidad de obtener mayores ingresos se acentúa. Ganarás también en influencia y prestigio. Intentá equilibrar tu personalidad concediendo el mismo tiempo al trabajo y al desenchufe. Reservá tiempo para salir de la rutina y evitarás el estrés. El contacto con la naturaleza será purificante y sanador. En el amor, deberás valerte de tu seguridad interior para resolver problemas en vez de magnificarlos.

Tendencia : Astucia y diplomacia para alcanzar las metas.