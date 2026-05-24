Horóscopo: las predicciones de Jimena La Torre para la semana del 24 al 31 de mayo

Jimena La Torre publicó sus predicciones para la semana comprendida entre el domingo 24 y el domingo 31 de mayo. La astróloga afirmó, mediante un video publicado en su cuenta de YouTube, que este período, que marca el final del mes de mayo, estará marcado por la presencia de Plutón retrógrado en Acuario.

Las predicciones para cada signo del Zodíaco en esta semana

La predicción de Jimena La Torre

Aries

La llegada de la Luna creciente conectará a los arianos con el amor. También, será una figura protectora para cuidarlos de las amenazas.

Carta de la suerte : El Diez de Oro. “Escuchar te hará fortalecer los vínculos y mejorar la toma de decisiones importantes”.

Tauro

Los nacidos en Tauro se verán favorecidos con la Luna creciente: es el inicio de nuevas relaciones amorosas y encuentros intensos.

Carta de la suerte : El Ermitaño. “El silencio será tu aliado para comprender, con claridad, qué vínculos querés sostener”.

Géminis

Los nacidos en Géminis aumentarán su seguridad emocional y eso los llevará a solucionar problemas afectivos.

Carta de la suerte : La Sota de Espadas. “Aprovechar tu inteligencia llevará a tender puentes importantes con otras personas”.

Cáncer

El arribo de la Luna creciente despierta deseos de compromisos amorosos y estabilidad emocional.

Carta de la suerte : La Reina de Copas. “El amor toma fuerza y se cristaliza cuando confías en lo que sentís”.

Horóscopo: las predicciones de Jimena La Torre para la última semana de mayo

Leo

Los nacidos en Leo tendrán la bendición de la Luna creciente y se verán muy favorecidos en el terreno del amor, al conectar con otras personas de su interés.

Carta de la suerte : La Sacerdotisa. “Te animas a expresar lo que sentís y comenzas vínculos más sinceros y estables”.

Virgo

Los nacidos en Virgo tendrán la misión de ponerle punto final a historias pendientes y a reordenar sus emociones.

Carta de la suerte : El Emperador. “La preparación emocional te ayudará a conectar de manera más fiel con un amor imposible”.

Libra

La Luna creciente en Libra mejora la capacidad de seducción y crea un ambiente propicio para la generación de nuevos vínculos afectivos.

Carta de la suerte : El Caballo de Espada. “Tus palabras generan cercanía y logras destacarte en el amor con naturalidad”.

Horóscopo 2026 - Libra

Escorpio

Los nacidos en Escorpio usarán la llegada de la Luna creciente para impulsar sus deseos reprimidos y conectarse con el amor.

Carta de la suerte : El As de Espadas. “Es momento de ponerle punto final a lo que ya no aporta un beneficio”.

Sagitario

Los sagitarianos apuntan a fortalecer su entusiasmo, pasión y, sobre todo, el deseo de compartir las buenas noticias con su entorno.

Carta de la suerte : El Diez de Copas. “Tu capacidad para amar hace que dejes atrás inseguridades”.

Capricornio

Los nacidos en Capricornio apuntan a crear proyectos en pareja o en sociedad y así generar una comunidad.

Carta de la suerte : El Rey de Copas. “El amor se vuelve más estable cuando compartís planes”.

Las predicciones de Jimena La Torre para el signo Capricornio

Acuario

La Luna creciente en el signo de Acuario trae reconocimiento afectivo y nuevas oportunidades en el plano emocional.

Carta de la suerte : El Rey de Oros. “Es un buen momento para festejar logros emocionales”.

Piscis

Los nacidos en Piscis activa nuevos proyectos laborales y emocionales que los catapultarán a la fama.