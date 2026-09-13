Las predicciones de Jimena La Torre: conocé tu horóscopo para la semana del 14 al 20 de septiembre

Jimena La Torre publicó sus predicciones para la semana que va del lunes 14 de septiembre al domingo 20. La astróloga manifestó, mediante un video publicado en su cuenta de YouTube, cómo serán los próximos días que darán paso al noveno mes del año calendario.

Las predicciones de Jimena La Torre

Las predicciones para cada signo del Zodíaco en esta semana

Aries

La influencia de Júpiter te brinda una gran confianza para expandir tus proyectos afectivos y ordenar tus deseos.

Carta de la suerte : El Mago. Un nuevo comienzo afectivo será posible si expresas lo que necesitas con mucha claridad y sinceridad.

Tauro

El Sol en Virgo favorece un nuevo comienzo romántico, aportándote la practicidad necesaria para disfrutar el amor con estabilidad.

Carta de la suerte : El Emperador. Abrirte a una conquista o renovar la pareja puede devolverte gran ilusión, ternura y pasión.

Géminis

Mercurio en Libra refina tus palabras, invitándote a comunicar tus emociones con equilibrio para construir mayor seguridad afectiva.

Carta de la suerte : La Estrella. Ordenar asuntos del pasado y hablar de lo que necesitas puede abrir hoy una etapa más estable y sincera en el amor.

Cáncer

Venus en Escorpio profundiza tus intuiciones y favorece conversaciones intensas que pueden renovar tus vínculos desde el alma.

Carta de la suerte : El Carro. Expresar tus sentimientos con claridad ayudará a resolver dudas y comenzar una etapa de mayor complicidad.

Leo

La influencia de Júpiter te llena de magnetismo y abundancia para valorar lo que recibes y entregas en el amor.

Carta de la suerte : El Sol. Reconocer tus necesidades afectivas puede ayudarte a iniciar vínculos más recíprocos, seguros y saludables.

Virgo

El Sol en tu signo marca un renacer emocional e ilumina tus virtudes para enfocar tu energía con precisión.

Carta de la suerte : La Sacerdotisa. Es momento de definir qué deseas en el amor, dejar atrás viejos patrones y abrirte a relaciones mucho más sanas y auténticas.

Libra

Mercurio en tu signo te dota de gran diplomacia para cerrar historias, dialogar con paz y sanar emociones.

Carta de la suerte : La Justicia. Escuchar lo que sientes en silencio puede ayudarte a liberar el pasado y recuperar confianza.

Escorpio

Venus en tu signo enciende tu magnetismo y renueva intensamente tus deseos y proyectos afectivos.

Carta de la suerte : La Fuerza. Abrirte a nuevos círculos puede acercarte a alguien especial, mientras una relación existente encuentra metas en común.

Sagitario

La influencia de Júpiter te da el impulso expansivo necesario para definir qué lugar quieres darle al amor en tu vida.

Carta de la suerte : La Templanza. Equilibrar tus objetivos con tus sentimientos puede abrir una etapa más madura, clara y comprometida.

Capricornio

El Sol en Virgo favorece una estructura sólida para tu renovación afectiva y te anima a abrirte a nuevas experiencias con sensatez.

Carta de la suerte : El Sumo Sacerdote. Abrirte a otras formas de amar puede fortalecer tu relación o acercarte a alguien con valores compatibles.

Acuario

Mercurio en Libra impulsa la armonía en tus ideas para lograr una transformación profunda y sincera en tus vínculos.

Carta de la suerte : La Rueda de la Fortuna. Hablar de intimidad, confianza y deseos puede ayudarte a dejar viejos temores y comenzar una etapa más auténtica.

Piscis

Venus en Escorpio llena de pasión y empatía profunda este ciclo importante que el Sol en Virgo abre en tu pareja.