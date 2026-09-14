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LA NACION

Horóscopo de Aries hoy lunes 20 de mayo: una oportunidad clave

Aprovechá la energía de los astros, "soltá las tensiones y renová tu mirada sobre el amor y el dinero"

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LA NACIONRenata Dossi
Horóscopo de Aries hoy lunes 20 de mayo: una oportunidad clave
Horóscopo de Aries hoy lunes 20 de mayo: una oportunidad clave

En este lunes 20 de mayo, las predicciones para los nacidos bajo el signo de Aries invitan a una pausa necesaria. Según las recomendaciones astrológicas de esta jornada, es momento de que equilibres tu bienestar físico con las exigencias del trabajo. En el ámbito del amor, la comunicación será tu mejor aliada para evitar malentendidos, mientras que en lo referente al dinero, este horóscopo sugiere prudencia antes de tomar decisiones financieras importantes. Confiá en tu intuición y dejá que los movimientos del zodiaco guíen tus pasos hacia un mayor equilibrio personal.

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Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |

Por Renata Dossi
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