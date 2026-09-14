Horóscopo chino: conocé las predicciones para la semana del 14 al 20 de septiembre

Rata (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Novedades, proyectos y nuevos contactos traen buenos momentos a la Rata, que estará muy inspirada, social y sagaz para los negocios. La benéfica influencia del momento promete cierta intuición a la hora de tomar decisiones importantes y la posibilidad de un desarrollo fructífero en cuanto a un negocio en un plazo corto de tiempo. Encontrarás la ayuda financiera que esperabas para realizar un proyecto, conseguir un préstamo o el apoyo financiero de un banco. En el aspecto personal también habrá bonanza y expansión. Momento ideal para afianzar relaciones, llegar a un buen entendimiento y limar asperezas en la pareja.

Tendencia : interesante propuesta para salir de la rutina.

Los 12 animales que componen el horóscopo chino iStock

Búfalo (1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

Con la dedicación y disciplina propias de tu signo Búfalo, obtendrás el progreso que deseas. Con esfuerzo y paciencia, todas las cosas que creías imposibles se harán realidad en poco tiempo. Harás buenos negocios aunque deberás estar atento en el manejo del presupuesto ya que podrían surgir gastos inesperados. Deberás enfrentar algunas demoras en asuntos familiares o relacionados a la vivienda. La armonía interior se reflejará en todo lo que hagas y te permitirá lograr estabilidad y seguridad. Para quienes están en pareja será un tiempo de consolidación. Los solitarios del signo tendrán ocasión de ver abrirse el camino hacia el amor.

Tendencia : los amigos en primer plano.

Tigre (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

Momento favorable en la vida del Tigre para renovar y evaluar nuevas posibilidades. Las energías traen vientos de cambio dentro del ámbito cotidiano y laboral. La planificación y organización serán esenciales para lograr el avance y el progreso. No dejés todo al azar o para última hora porque puede que algunas cuestiones se compliquen. Será preciso plantear las circunstancias como un reto personal del que saldrás más fortalecido. Probablemente tengas que poner mayor atención en cuanto a la pareja, ya que podrías recibir reclamos o cuestionamientos. Se imponen ciertos cambios para que la relación crezca.

Tendencia : fuerte deseo de interactuar y viajar.

Gato (1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011. 2023)

Las exigencias en el trabajo serán numerosas, pero traerán satisfacciones económicas y profesionales. En este período, el Gato deberá trabajar duro pero tendrá suerte en muchas ocasiones y cualquier cuestión pendiente podrá ser resuelta pronto y de manera positiva. El autoconocimiento y la búsqueda interior serán la clave para desprenderte de todo aquello que hasta ahora te ataba. Más libre, audaz y consciente, iniciarás un nuevo camino en tu propio desarrollo. En poco tiempo, verás florecer tu vida profesional y personal. Vivirás el amor a pleno con momentos de gran sensualidad, romanticismo y mucho placer.

Tendencia : vencer las dudas y mostrar tus sentimientos.

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Dragón (1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

Esta semana sentirás que las cosas no avanzan al ritmo que pretendías. Podrán surgir obstáculos que exigirán al Dragón sacar a flote su ingenio y adaptabilidad. Habrá momentos de entusiasmo y alegría y otros más tranquilos y solitarios. Pero que serán también reveladores y te brindarán una gran percepción y profunda intuición. Hacia el fin de semana, tendrás buena predisposición que favorecerá toda iniciativa dentro del hogar. El Dragón, enérgico y valiente, tendrá ganas de abandonar lo rutinario y lanzarse a nuevas aventuras. Buen momento para compartir planes y proponer proyectos en las relaciones.

Tendencia : en algunas cuestiones habrá que hacer borrón y cuenta nueva.

Serpiente (1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)

La Serpiente iniciará un período de amplia creatividad que le permitirá concretar trabajos productivos, especialmente los relacionados a cuestiones artísticas, estéticas y creativas en el campo de tus actividades. Una idea ingeniosa podrá surgir en estos días y será oportuno dar los primeros pasos hacia su puesta en marcha y concreción. Las circunstancias te invitan a potenciar tu don de gente, sensibilidad y compromiso social. El apoyo de tu pareja será clave para alcanzar todo aquello que te propongas. Los amigos y la vida social serán importantes. Si estás sola o solo, prestá atención a las presentaciones.

Tendencia : noticias alentadoras relacionadas a los hijos y la familia.

¿De qué signo sos en el horóscopo chino?

Caballo (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

Esta semana, el Caballo enfocará sus esfuerzos hacia los asuntos económicos y laborales. Lentamente irás viendo los buenos resultados y podrás sentirte satisfecho con la tarea cumplida. Posibilidad de tomar las riendas en asuntos pendientes. Poco a poco pondrás todo al día y te sentirás aliviado y más libre para decidir. Te mostrarás interesado por los aspectos espirituales de la vida, un pequeño retiro con la naturaleza ayudará a despejar la mente y transformar aquellas áreas vulnerables. Asuntos familiares o de convivencia que se ponen en el tapete para ser resueltos. Oportunidad de suavizar tensiones.

Tendencia : se avecina un tiempo de mucha actividad.

Cabra (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

La Cabra recibirá una inspiración especial que guiará proyectos de importancia. La convicción y determinación te permitirán cosechar la buena voluntad de quienes apoyen tus ideas. Gran vitalidad que te permitirá conquistar aquello que te propongas pero deberás canalizar positivamente la energía para evitar errores. Se encaminan ciertos asuntos familiares que preocupaban, mientras que en el trabajo deberás afrontar algunos retos. Sentirás un gran aporte de energía benévola que te permitirá alcanzar algún logro, vivir con entusiasmo y generar en tu entorno una vibración positiva que atraiga lo bueno.

Tendencia : descansar lo necesario y cuidarte de los cambios climáticos.

Mono (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

Esta semana, el Mono podrá sentirse motivado y conectar con sus verdaderos deseos y necesidades. Establecer metas con convicción y determinación para lograrlas será imprescindible en esta etapa que se presenta cambiante. La actitud optimista, propia de tu signo, estimulará la capacidad de focalizar objetivos. Desarrollar comprensión y tolerancia te permitirá mantener relaciones más constructivas y plenas. Nuevo proceso de aprendizaje que exigirá tanto flexibilidad como empatía de tu parte. Será oportuno destinar más tiempo para compartir en familia y preservar la intimidad de la pareja.

Tendencia : tener una fe inconmovible en tu poder interior.

Gallo (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

El Gallo recibirá algún beneficio extra en cuanto a las finanzas y el patrimonio; positivo para realizar inversiones o cualquier transacción comercial. Con actitud decidida y confiada, sabrás sortear cualquier obstáculo o resistencia que se presente. Desplegarás tu innata practicidad y astucia logrando la admiración de los demás y ocupando lugares destacados en tus actividades. Probablemente tengas una posición sobresaliente, con invitaciones e intereses culturales y artísticos compartidos. En el amor habrá matices; momentos de gran intensidad y otros en los que necesitarás tomar distancia y estar a solas.

Tendencia : controlar las palabras aunque creas tener razón.

Perro (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

En la vida del Perro, la determinación asegurará el triunfo y la buena predisposición anímica despejará los obstáculos que pueden presentarse en esta etapa. Asociarse con personas perseverantes ayudará a seguir adelante con tus planes. Tendrás éxito en el ámbito económico al realizar buenas alianzas. Se impone la necesidad de desarrollar paciencia con las cosas que no podés cambiar y tolerancia con las personas que no sigan tu ritmo. Será un desafío fluir con las circunstancias en armonía y sin querer imponerte. En el amor, necesitarás una persona fuerte que respete tus propios espacios y a la vez, sepa entregarse con pasión.

Tendencia : encuentro inesperado que moviliza intensamente.

Chancho (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

El Chancho está iniciando un período de nuevas oportunidades en el que podrá manifestar su lado más positivo y aprovechar las posibilidades de progreso que se presenten. Se trata de un tiempo propicio para tomar decisiones ya que contarás con protección y buen discernimiento a la hora de elegir nuevos caminos. Las parejas tendrán la posibilidad de afianzarse y fortalecer la unión, dándose el espacio necesario para el diálogo y la comprensión. Con buen humor y excelente predisposición, el amor te sonreirá, superarás inseguridades así como cualquier conflicto de pareja que quedará en el pasado.

Tendencia : necesidad de alejarte de personas frías y desatentas.