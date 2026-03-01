Horóscopo de Leo de hoy: domingo 1 de marzo de 2026

Entienda que antes de establecer cualquiera de los objetivos que tiene para su futuro, debe determinar las pautas concretas sabiendo con claridad los contras.

Fechas: 24 de Julio al 23 de Agosto

Qué le espera a Leo el domingo 1 de marzo

Amor: Comparta más tiempo con la persona que ama. Entienda que ambos necesitan recuperar la pasión, traten de explorar más momentos en la intimidad.

Riqueza: Si pretende cerrar ese negocio que hace tiempo no puede concretarlo, en estos momentos lo mejor será que se asocie a esa persona influyente.

Bienestar: Deje de ser tan posesivo y querer siempre solucionar todo usted. Entienda que si lo hace, su vida empezará a ser más placentera y distendida.

Qué decía el horóscopo de Leo en el día de ayer

Para alcanzar sus logros, sepa que la clave es organizarse y no dejar que los objetivos que están en su mente, se diluyan ante cualquier estimulo negativo.

Amor: Trate de hacerse un lugar para el amor en su vida. Por más que su agenda este completa, intente prestarle más atención a su alma gemela que también lo necesita.

Riqueza: Sera un período especial para recibir un reconocimiento dentro el ámbito laboral, a causa de su talento creativo. Siga trabajando como lo esta haciendo.

Bienestar: Sepa que las terapias alternativas lo ayudaran a ver la vida desde una nueva óptica. Busque información e incursione para aplicarla como un nuevo de estilo de vida.

