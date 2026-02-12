Horóscopo de Leo de hoy: jueves 12 de febrero de 2026

No pierda tiempo en cosas que no valen la pena y empiece a pensar en su futuro. Aproveche esta nueva etapa para innovar y cambiar de rumbo su vida cotidiana.

Fechas: 24 de Julio al 23 de Agosto

Qué le espera a Leo el jueves 12 de febrero

Amor: Deje de tomarse al amor como un juego, intente ser más maduro y responsable. Trate de dedicarle más tiempo al vínculo amoroso y cumpla con lo que promete.

Riqueza: Si pretende aumentar sus ingresos, evite realizar negocios pocos seguros. Haga bien su trabajo y deje de preocuparse tanto por el dinero a cualquier precio.

Bienestar: Aprenda a disfrutar de su cuerpo y dejarse guiar por sus deseos internos. Después de tanto, al fin encontrará esa actividad que le fascinará hacer.

Qué decía el horóscopo de Leo en el día de ayer

Intente definir cuales son las verdaderas prioridades en su vida y luego dedíquese a aquello que no merece tanto atención. No desperdicie mal el tiempo.

Amor: Facilítele más libertad a su alma gemela, deje de obligarla a hacer cosas que no quiere. Deje de ser tan dominante con las personas que quiere.

Riqueza: Sin dudarlo, presente algunos de los proyectos que tiene mente hace tiempo y confíe en su propia capacidad. Sepa que tendrá mucho éxito en pocos días.

Bienestar: Relaciónese con sus necesidades más internas. Busque información sobre actividades vinculadas al arte como el canto, el baile o la pintura. Elija la que más le gusta.

