Horóscopo de Leo de hoy: jueves 16 de abril de 2026

Haga lo posible para acrecentar los vínculos familiares. Sepa que una buena cena acompañada con sus parientes, será la mejor opción para esta noche.

Fechas: 24 de Julio al 23 de Agosto

Qué le espera a Leo el jueves 16 de abril

Amor: Intente darle la importancia necesaria a la persona con la que comparte su vida últimamente. Sepa que su alma gemela esta de manera incondicional con usted.

Riqueza: Si alguna persona se acerca usted a pedirle un consejo bríndele su ayuda sin pedirle nada a cambio, ya que en otro momento usted podría necesitar de su ayuda.

Bienestar: Etapa para romper con sus conductas autodestructivas, así fortalecerá el espíritu. Deje de echarse la culpa, sepa que si las cosas no salen es por algo.

Qué decía el horóscopo de Leo en el día de ayer

Si no quiere que nadie le reclame algo, empiece a manejar los tiempos con mayor cuidado y responsabilidad. Si usted obra bien nadie le reclamará nada.

Amor: Evite los celos, ya que le podrían provocar un malestar emocional difícil de controlar. Intente confiar en su enamorado, no busque fantasmas donde no los hay.

Riqueza: Entienda que no un momento optimo para gastar a cuenta, ya que a fin de mes puede llegar a arrepentirse. Espere mejores momentos para hacer esas compras innecesarias.

Bienestar: Jornada para reencontrarse consigo mismo, necesitará estar en silencio. Acérquese a su biblioteca y escoja algún libro de su agrado para leerlo.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |