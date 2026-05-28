Horóscopo de Leo de hoy: jueves 28 de mayo de 2026

Haga lo posible y abra la mente hacia nuevos horizontes que usted antes no conocía. Si lo intenta, podrá obtener como resultado experiencias muy positivas.

Fechas: 24 de Julio al 23 de Agosto

Qué le espera a Leo el jueves 28 de mayo

Amor: Será una etapa maravillosa en el amor, no querrán separase ni un solo minuto de su pareja. Coméntele su idea de comprometerse e invítela a vivir a su casa.

Riqueza: No permita que los asuntos amorosos lo distancien del cuidado de su economía. Trate de manejar bien los movimientos financieros sino terminará perdiendo dinero.

Bienestar: Planee un viaje breve y recorra los lugares que siempre ha despertado su interés. Busque información sobre el destino y saque ya mismo los pasajes.

Qué decía el horóscopo de Leo en el día de ayer

Prepárese, ya que se le presentará la oportunidad para hacer cambios extremadamente profundos en su vida personal y social. Evite limitarse por miedo.

Amor: Su capacidad de seducción y su magnetismo serán fabuloso en los asuntos amorosos. Aprovéchelos si esta en pareja o si tiene que conquistar a alguien.

Riqueza: Ciclo para revisar sus finanzas y realizar los ajustes que considere necesario en su economía. Entienda que si no cambia la forma de gastar, podría endeudarse.

Bienestar: Entienda que su organismo le esta pidiendo hace tiempo un poco de paz. Necesitará descansar en soledad después de tantas tensiones que absorbió hace dias.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |