Horóscopo de Leo de hoy: jueves 5 de febrero de 2026

Prepárese, ya que se le presentará la oportunidad para hacer cambios extremadamente profundos en su vida personal y social. Evite limitarse por miedo.

Fechas: 24 de Julio al 23 de Agosto

Qué le espera a Leo el jueves 5 de febrero

Amor: Sera un día, donde los requerimientos de su pareja lo asfixiarán. Trate de darle mensajes claros a su enamorado y su situación amorosa mejorará pronto.

Riqueza: Resguarde las finanzas y no arriesgue su capital si desconoce el proyecto. Muchas veces los negocios que ofrecen ganancias rápidas pueden llegar a perjudicarlo.

Bienestar: Debería no sobrecargarse con demasiadas actividades, principalmente en su día libre. Procure disfrutar aun más de su familia cuando no tenga obligaciones.

Qué decía el horóscopo de Leo en el día de ayer

Sepa que se aproxima una etapa donde todo lo que proyecte crecerá de forma efectiva. Determine nuevas metas, ya que obtendrá el éxito esperado.

Amor: Gracias a la Luna, podrá ganarse el corazón de alguien muy deseado por usted. No de más vueltas y llame a esa persona que tanto le gusta.

Riqueza: Trabaje con más cautela en sus finanzas y negocios, ya que pueden producirse demoras y perdidas de capital. Procure ser más responsable con sus bienes.

Bienestar: Aproveche esta jornada, para emplear su talento al servicio de la comunidad. Contáctese con ese club social que siempre le intereso y bríndele una mano ya sea por internet.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |