Horóscopo de Leo de hoy: lunes 2 de marzo de 2026

Relájese, ya que no habrá ningún obstáculo que pueda detenerlo en este día. La aguda intuición se combinará con su habilidad como estratega y conseguirá lo que desee.

Fechas: 24 de Julio al 23 de Agosto

Qué le espera a Leo el lunes 2 de marzo

Amor: Si continua con las peleas y desacuerdos maritales, no permita que otras personas influyan en las decisiones que solo deben ser suyas y de su pareja.

Riqueza: Anímese y plantee hoy mismo a su jefe cuales son sus pretensiones laborales. Aproveche, ya que cuenta con un reconocimiento positivo a nivel jerárquico.

Bienestar: Suelte las tensiones del pasado, ya que solo sirven para preocuparlo y ponerlo melancólico. Intente buscar el equilibrio justo para poder prosperar en la vida.

Qué decía el horóscopo de Leo en el día de ayer

Entienda que antes de establecer cualquiera de los objetivos que tiene para su futuro, debe determinar las pautas concretas sabiendo con claridad los contras.

Amor: Comparta más tiempo con la persona que ama. Entienda que ambos necesitan recuperar la pasión, traten de explorar más momentos en la intimidad.

Riqueza: Si pretende cerrar ese negocio que hace tiempo no puede concretarlo, en estos momentos lo mejor será que se asocie a esa persona influyente.

Bienestar: Deje de ser tan posesivo y querer siempre solucionar todo usted. Entienda que si lo hace, su vida empezará a ser más placentera y distendida.

