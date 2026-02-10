Horóscopo de Leo de hoy: martes 10 de febrero de 2026

Ponga distancia de quienes solo le generan problemas en su vida. Prepárese, ya que podrían surgir muchos conflictos por pequeñeces y podrían afectar su animo.

Fechas: 24 de Julio al 23 de Agosto

Qué le espera a Leo el martes 10 de febrero

Amor: Prepárese, ya que hoy su pareja lo descolorará con las reacciones inesperadas. Intente serenarse y ruegue que ceda la tormenta lo rápido posible.

Riqueza: Evite firmar sin leer detenidamente lo que le ofrecen en ese nuevo proyecto. Debería tomar conciencia y prestar mucha atención a los detalles.

Bienestar: Haga lo posible para no caer en el stress por mas que los inconvenientes lo persigan. Ampárese en la lectura de un buen libro y evite los pensamientos negativos.

Qué decía el horóscopo de Leo en el día de ayer

Prepárese, ya que será una etapa magnifica para ampliar sus aspiraciones y sueños. Debería abandonar los viejos mandatos que le impusieron y saldrá todo bien.

Amor: Sepa que podría sentirse sofocado por su alma gemela a causa del exceso de cariño. Antes de pelearse con ella, manifiéstele que necesita tener su propio espacio.

Riqueza: Anímese y busque el apoyo de alguien para poner en marcha ese proyecto. Sera importante que encuentre una persona responsable como usted antes de asociarse.

Bienestar: Si pretende bajar esos kilos demás, siga ejercitando como lo viene haciendo hasta ahora en su casa. Tenga en cuenta, que no debe olvidarse de alimentarse saludablemente.

