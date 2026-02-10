LA NACION

Horóscopo de Leo de hoy: martes 10 de febrero de 2026

Consultá las predicciones astrológicas del martes 10 de febrero en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Leo

Horóscopo de Leo de hoy: martes 10 de febrero de 2026

Ponga distancia de quienes solo le generan problemas en su vida. Prepárese, ya que podrían surgir muchos conflictos por pequeñeces y podrían afectar su animo.

Fechas: 24 de Julio al 23 de Agosto

Qué le espera a Leo el martes 10 de febrero

Amor: Prepárese, ya que hoy su pareja lo descolorará con las reacciones inesperadas. Intente serenarse y ruegue que ceda la tormenta lo rápido posible.

Riqueza: Evite firmar sin leer detenidamente lo que le ofrecen en ese nuevo proyecto. Debería tomar conciencia y prestar mucha atención a los detalles.

Bienestar: Haga lo posible para no caer en el stress por mas que los inconvenientes lo persigan. Ampárese en la lectura de un buen libro y evite los pensamientos negativos.

Qué decía el horóscopo de Leo en el día de ayer

Prepárese, ya que será una etapa magnifica para ampliar sus aspiraciones y sueños. Debería abandonar los viejos mandatos que le impusieron y saldrá todo bien.

Amor: Sepa que podría sentirse sofocado por su alma gemela a causa del exceso de cariño. Antes de pelearse con ella, manifiéstele que necesita tener su propio espacio.

Riqueza: Anímese y busque el apoyo de alguien para poner en marcha ese proyecto. Sera importante que encuentre una persona responsable como usted antes de asociarse.

Bienestar: Si pretende bajar esos kilos demás, siga ejercitando como lo viene haciendo hasta ahora en su casa. Tenga en cuenta, que no debe olvidarse de alimentarse saludablemente.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |

Por Renata Dossi
