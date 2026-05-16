Horóscopo de Leo de hoy: sábado 16 de mayo de 2026

Aprenda que todo cambio en la vida siempre es muy constructivo. Momento optimo para hacer un alto en su vida y ver desde otro punto de vista las cosas.

Fechas: 24 de Julio al 23 de Agosto

Qué le espera a Leo el sábado 16 de mayo

Amor: Hoy mismo enfrente la realidad que esta viviendo hace tiempo en la relación con su alma gemela y deje de hacerse el distraído con lo que sucede a diario.

Riqueza: Siempre que aplique la fortaleza y la sabiduría, podrá conseguir la garantía que tanto necesita para emprender ese negocio o proyecto tan deseado por usted.

Bienestar: Procure no perder el control fácilmente. Trate de reflexionar y pensar antes de actuar precipitadamente frente a las situaciones que tengan mucho stress.

Qué decía el horóscopo de Leo en el día de ayer

Aunque quiera cumplir con todos sus compromisos, hoy todo parecerá derrumbarse. No es momento para que se desespere, ya que de apoco todo se acomodará.

Amor: Entréguese sin pensarlo a esa persona, ya que en ella encontrará el cariño y la gratificación que su corazón tanto necesita. Deje de buscar excusas.

Riqueza: Procure aplicar un poco de sensatez en las cuestiones económicas y financieras que deba afrontar. Así podrá resolver cualquier situación sin tantos problemas.

Bienestar: Evite que sus problemas laborales perturben su día de descanso. Sepa que debería aprovechar la tarde para reflexionar y dedicarse a usted mismo.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |