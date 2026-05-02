Horóscopo de Leo de hoy: sábado 2 de mayo de 2026

Intente sincerarse con usted mismo. Debería aprender a como reconocer sus comportamientos erróneos y buscarle la solución a cada una de las situación.

Fechas: 24 de Julio al 23 de Agosto

Qué le espera a Leo el sábado 2 de mayo

Amor: Probablemente, se sienta desilusionado por una persona a la cual le tiene un aprecio especial. Trate de no confiar ciegamente en todas las personas.

Riqueza: Siempre que se reúna con sus compañeros, este precavido cuando realice un comentario laboral, ya que podrían tergivérsalo y quedar mal visto por sus superiores.

Bienestar: Evite encerrarse en su hogar. Haga contacto con los demás y no se aburra solo. Piense un poco más en usted e inicie ese curso que tanto le interesa.

Qué decía el horóscopo de Leo en el día de ayer

Será de suma importancia que empiece a moderar cada uno de sus impulsos y piense dos veces antes de tomar una determinación fundamental en su vida.

Amor: Intente madurar en el amor, ya es una persona grande y es momento para que busque la persona indicada. Ya es tiempo de amar y de cuidar al otro.

Riqueza: Deje de quejarse, ya que finalmente logrará sus proyectos con éxito. Después de tantos contratiempos, empezará a esquivar cada uno de los obstáculos.

Bienestar: Prepárese, ya que será una jornada complicada donde tendrá que pensar en muchas cosas y podría sentirse un tanto desorientado. Intente tranquilizarse.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |