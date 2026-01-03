Horóscopo de Leo de hoy: sábado 3 de enero de 2026

Será un buen momento para el inicio de sus proyectos. Teniendo la Luna en su signo, lo beneficiará en las decisiones que deba tomar durante esta jornada.

Fechas: 24 de Julio al 23 de Agosto

Qué le espera a Leo el sábado 3 de enero

Amor: Momento oportuno para amar y confiar en su alma gemela. Empiece a ser usted mismo frente a su pareja, procure olvidarse de los miedos y las preocupaciones.

Riqueza: Será un magnifico momento para invertir en algún proyecto. Intente hacer cuentas y revisar la confiabilidad de la propuesta que le hicieron hace unos días.

Bienestar: Si siente que últimamente le faltan fuerzas, trate de combatir el decaimiento físico y anímico incorporando a su plan alimenticio cereales y fibras.

Qué decía el horóscopo de Leo en el día de ayer

Por más que se sienta presionado por las situaciones que vive, su habilidad le permitirá esquivar cualquier dificultad que se le presente en la jornada.

Amor: En este día, retome el diálogo y encuentro intimo con su alma gemela para fortalecer el vínculo amoroso. Entréguele su corazón a la persona que ama.

Riqueza: Decida y vigile cautelosamente las cuentas, lo ayudará a evitar sorpresas desagradables. Si estaba pensando en hacer alguna reforma en su casa, hágalo.

Bienestar: Seria optimo que no permita que el nerviosismo de quienes lo rodean termine contagiándolo. Intente planificar un día de spa y volverá totalmente relajado.

