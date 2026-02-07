Horóscopo de Leo de hoy: sábado 7 de febrero de 2026

Hoy mirará las cosas de una manera diferente, ya que tendrá necesidad de expresarse con libertad y mostrarse de un modo distinto frente a los demás.

Fechas: 24 de Julio al 23 de Agosto

Qué le espera a Leo el sábado 7 de febrero

Amor: No deje que sus nervios y estados melancólicos influyan negativamente en su relación amorosa. Intente modificar su estado emocional o podría sufrir una crisis amorosa.

Riqueza: Momento para abandonar ciertos perjuicios que ponen en duda su capacidad laboral y no lo dejan avanzar profesionalmente en la empresa que trabaja.

Bienestar: Sepa que cada tanto, a su organismo le resultará beneficioso ajustarse a una dieta depurativa. Intente limpiar su cuerpo de los excesos alimentarios.

Qué decía el horóscopo de Leo en el día de ayer

Sáquese la idea de querer convencer a todos con sus pensamientos. Trate de persistir en sus objetivos y así logrará concretarlos antes de lo previsto.

Amor: Intente modificar algunas actitudes que tiene con su alma gemela y atrévase a innovar en la intimidad. Sepa que obtendrá muy buenos resultados.

Riqueza: Seria bueno que no dude ni un minuto en la posibilidad de saldar esa deuda que tiene, ya que cuenta con dinero suficiente. Pagüela hoy mismo.

Bienestar: Prepárese, ya que sus energías estarán con altibajos. Haga lo posible y aléjese de las discusiones familiares que puedan surgir en esta jornada.

