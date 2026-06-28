Horóscopo de Leo domingo 28 de junio: priorizá tus afectos y salud

En este domingo 28 de junio, los astros te invitan a conectar con tu entorno de forma auténtica. Según las recomendaciones astrológicas para los leoninos, es fundamental que hoy dejes de lado las obligaciones laborales para dedicarte de lleno al amor y a disfrutar de tu pareja. En cuanto al dinero, evitá las inversiones riesgosas y escuchá con humildad las sugerencias de tus colegas para proteger tu economía. Finalmente, no olvides cuidar tu bienestar físico: controlá tus comidas y buscá ayuda profesional si sentís que los excesos te superan. Seguí este horóscopo para navegar con éxito este día en el zodiaco.

Durante esta jornada, tendrá la posibilidad de conectarse con su entorno de un modo simple y profundo. No desperdicie la oportunidad que le deparará esta jornada.

Fechas: 24 de Julio al 23 de Agosto

Qué le espera a Leo el domingo 28 de junio

Amor: Esta tarde, postergue todos los compromisos profesionales y resérvese todo su tiempo para compartirlo junto a su alma gemela. Invítela a merendar.

Riqueza: No haga inversiones arriesgadas que pueden dar como resultado una crisis económica. Escuches los consejos de sus compañeros de trabajo, evite ser terco.

Bienestar: Modere los excesos en las comida, sino le repercutirá en el sistema digestivo. En caso que le cueste hacerlo solo, busque ayuda en un profesional de la medicina.

Qué decía el horóscopo de Leo en el día de ayer

Intente conservar una sola dirección y ponga toda su energía en lo que realmente quiere. De esta forma, podrá alcanzar lo que desea con rapidez.

Amor: Sepa que deberá oír sus sentimientos más íntimos antes de tomar decisiones en el marco afectivo. Piense bien antes de tomar una determinación equivocada.

Riqueza: Trate de mantener su posición laboral y aplique su energía en lo que desea. Pronto conseguirá concretar ese proyecto económico que lo tiene acobardado.

Bienestar: Sorpréndase a si mismo con un día diferente. Busque conocer un nuevo lugar que le inspire el alma. Esta noche, invite y comparta con alguien su amor por el arte.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |