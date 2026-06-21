Las predicciones de Jimena La Torre: conocé tu horóscopo para la semana del 22 al 28 de junio

Jimena La Torre publicó sus predicciones para la semana que va del lunes 22 al domingo 28 de junio. La astróloga manifestó, mediante un video publicado en su cuenta de YouTube, que este período de siete días estará marcado por el comienzo del invierno.

Las predicciones de Jimena La Torre

Las predicciones para cada signo del Zodíaco en esta semana

Aries

La llegada del invierno, para los nacidos en Aries, los obliga a bajar el ritmo y escuchar más al corazón.

Carta de la suerte : Dos de Copas. “El amor crece cuando dejas de forzar situaciones y permites que los sentimientos afloren”.

Tauro

El cambio de estación fortalece la vida afectiva y mejora la conexión con quienes aman y comparten su tiempo.

Carta de la suerte : El Papa. “La paciencia y la ternura generan momentos especiales que aportan seguridad emocional”.

Géminis

El Sol deja de regir para los nacidos en Géminis, pero el invierno conserva parte de su brillo en sus vínculos.

Carta de la suerte : El Mundo. “Es tiempo de disfrutar lo construido, descansar de las dudas y valorar el cariño que te rodea”.

Las predicciones para Géminis

Cáncer

Los nacidos en Cáncer experimentarán un profundo cambio con la llegada del invierno: tendrán más magnetismo, sensibilidad y confianza.

Carta de la suerte : La Emperatriz. “Te convertís en protagonista de tu historia amorosa y atraés relaciones más auténticas”.

Leo

La llegada del invierno los invita a reflexionar sobre sus emociones antes de actuar. Es importante evitar ser impulsivo y mantener la cabeza fría antes de tomar una decisión.

Carta de la suerte : El Ermitaño. “Un tiempo de pausa te ayuda a comprender mejor lo que deseas en el amor y la pareja”.

Virgo

El cambio de estación fortalece el apoyo de familiares y personas cercanas. Modificarán su forma de ser en pos de su bienestar.

Carta de la suerte : Diez de Copas. “El amor se construye desde la confianza y encuentras contención en quienes valoran tu presencia”.

Libra

La llegada del invierno puede ser un obstáculo para los librianos. Una de las complicaciones más evidentes es el lento desarrollo de algunos procesos afectivos.

Carta de la suerte : La Templanza. “Evitá forzar respuestas y aprovecha este período para escuchar, comprender y sanar viejas diferencias”.

Signo zodiacal Libra La Nación

Escorpio

La llegada del invierno favorece profundamente el mundo emocional de los escorpianos, quienes deben aferrarse a sus ideas para lograr una transformación.

Carta de la suerte : El Sol. “Recuperás entusiasmo, confianza y ganas de compartir sentimientos con mayor intensidad y sinceridad”.

Sagitario

Los sagitarianos también se verán favorecidos con la llegada del invierno. Uno de los puntos más importantes es la mejora del clima familiar.

Carta de la suerte : El Hierofante. Te sientes más contenido emocionalmente y dispuesto a construir vínculos duraderos.

Capricornio

Los nacidos en Capricornio experimentarán nuevos aprendizajes a la hora de relacionarse en el amor.

Carta de la suerte : La Justicia. “Mirar las relaciones desde otra perspectiva te ayuda a crecer y comprender mejor al otro”.

Capricornio

Acuario

El cambio de estación para los acuarianos favorece encuentros con amigos y personas afines que pueden transformarse en algo más.

Carta de la suerte : El Tres de Copas. “El afecto nace de la confianza y de intereses compartidos”.

Piscis

La llegada del invierno potencia la sensibilidad de los piscianos y favorece los sentimientos sinceros.