Horóscopo de Leo jueves 1 de octubre: activa tu creatividad y dinero

En este jueves 1 de octubre, las predicciones para los nacidos bajo el signo de Leo señalan que es un momento ideal para confiar en tu instinto al resolver imprevistos. Según las recomendaciones astrológicas de hoy, tu creatividad será el motor principal para abrirte camino en tus futuras conquistas en el plano del amor. En cuanto al ámbito del dinero, es una jornada clave para avanzar con determinación en los proyectos que compartís con tu socio, aprovechando las oportunidades que el mercado presenta. Por último, para alcanzar el bienestar que tu cuerpo y mente requieren, buscá refugio en tu hogar; la tranquilidad en la intimidad te permitirá organizar tus ideas con mayor claridad dentro del complejo mapa del zodiaco y de tu propio horóscopo personal.

Hoy resuelva sobre la marcha esas situaciones nuevas que salgan a luz. Sepa que parte de sus futuras conquistas amorosas dependerán de su creatividad.

Fechas: 24 de Julio al 23 de Agosto

Qué le espera a Leo el jueves 1 de octubre

Amor: Deje de mostrarse indiferente en las relaciones afectivas. Evite confundir los sentimientos y procure cambiar la actitud frente a los desencuentros.

Riqueza: Procure desenvolverse con firmeza y evalúe las oportunidades que le ofrece el mercado económico. Momento para poner en práctica ese proyecto junto a su socio.

Bienestar: Busque refugio en la intimidad de su hogar, así podrá obtener la armonía que tanto necesita. Busque la tranquilidad con usted mismo y así verá con claridad las ideas.

Qué decía el horóscopo de Leo en el día de ayer

Seguramente se sentirá relajado, ya que se ha librado de viejas ataduras y dependencias que lo limitaban para tomar una propia determinación.

Amor: Controle sus ansias de dominio, de lo contrario, podrían surgir discusiones familiares que podrían terminar muy mal. Intente ser más paciente.

Riqueza: Prepárese y enfóquese en muchos de los nuevos negocios que le ofrecieron hace poco, ya que le generarán demasiada abundancia monetaria y prosperidad.

Bienestar: Esquive los problemas que se interponen en su vida y le afectan negativamente. Procure liberarse de todas las personas que lo molestan y no lo dejan en paz.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |