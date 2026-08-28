Horóscopo de Leo viernes 28 de agosto: priorizá tu estabilidad

Durante este viernes 28 de agosto, tu intuición será la brújula que te protegerá de influencias negativas. Según las recomendaciones astrológicas para los nacidos bajo el signo de Leo, es un día clave para profundizar en tu bienestar físico y anímico conectando con la naturaleza. En el ámbito del amor, este horóscopo te invita a distinguir con claridad entre amores pasajeros y vínculos duraderos para dejar atrás viejos errores. Asimismo, en cuanto al dinero, aprovechá el repunte económico actual para saldar deudas pendientes y organizar tus cuentas, ya que mantener el orden es fundamental para cerrar este ciclo del zodiaco con mayor tranquilidad.

Permita que su intuición lo guíe en todos los caminos que deba transitar. Está lo ayudará a detectar de inmediato, si alguien intenta perjudicarlo.

Fechas: 24 de Julio al 23 de Agosto

Qué le espera a Leo el viernes 28 de agosto

Amor: Aprenda a diferenciar entre un romance pasajero y un amor arraigado. De lo contrario, no resolverá su vida amorosa y seguirá cometiendo los mismos errores.

Riqueza: Aproveche el repunte económico que ha tenido para eliminar esas deudas que tiene hace tiempo. Si cuenta con un dinero extra procure pagar las cuentas.

Bienestar: Permanezca en contacto con la naturaleza, ya que lo beneficiara anímicamente y físicamente. Destínese un tiempo para el cuidado de sus plantas.

Qué decía el horóscopo de Leo en el día de ayer

No desvíe por ninguna razón su visión, de lo contrario, no podrá cumplir con los objetivos que se propuso para su vida. Si se lo propone, conseguirá todo.

Amor: Verifique que es lo que debe cambiar para relacionarse mejor y de un modo más adecuado con su enamorado. Si no puede solo, busque en ayuda de un profesional.

Riqueza: Manténgase muy atento a todo lo relacionado con la entrada y salida de dinero, ya que podría surgir algunos gastos que no tenia planeados hacer.

Bienestar: Durante esta jornada, conserve su equilibrio anímico. Trate de aferrarse a los sentimientos optimistas e intente abandonar las cosas negativas.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |