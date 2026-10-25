Horóscopo de Libra hoy domingo 25 de octubre: buscá tu equilibrio

En este domingo 25 de octubre, las predicciones para los librianos indican que será una jornada de alta sensibilidad donde la irritabilidad podría jugarte una mala pasada. Las recomendaciones astrológicas del horóscopo sugieren que busques refugio en la calma para no desbordarte, especialmente en tu bienestar físico, donde la ansiedad podría derivar en malos hábitos alimenticios. En el terreno del amor, es el momento ideal para proyectar un futuro serio, siempre que tengas claro lo que sentís, mientras que en el ámbito de la riqueza y el trabajo, el secreto estará en mantener una frontera infranqueable entre tus problemas personales y tus responsabilidades laborales, cuidando así tu zodiaco y energía vital.

Sepa que será un día complicado, lo mejor será que se encierre en soledad. Evite tomar decisiones apresuradas, ya que se encontrará demasiado irritable.

Fechas: 24 de Septiembre al 23 de Octubre

Qué le espera a Libra el domingo 25 de octubre

Amor: Momento para que inicie una relación con miras a un futuro compartido. Deje de jugar con los sentimientos ajenos, si esa persona no le interesa.

Riqueza: Tendrá que evitar que las relaciones personales interfieran dentro del ámbito laboral. Intente dejar afuera los problemas que trae de su casa.

Bienestar: Si no se controla, sepa que la ansiedad se apoderará de usted. Busque alguna actividad o hobby, de esta forma evitará refugiarse en la comida.

Qué decía el horóscopo de Libra en el día de ayer

Entienda que el rencor no es un buen consejero en la vida. Sepa que debe actuar sin que el sentimiento oscurezca su razón. Actúe de forma prudente.

Amor: Ya es tiempo para que abandone su soltería. Tome conciencia y busque con paciencia una persona que lo acompañe para el resto de su vida sentimental.

Riqueza: No arriesgue su capital en los negocios que ofrecen ganancias rápidas, ya que podrían perjudicarlo. Evite apresurase para firmar ese contrato, asesórese.

Bienestar: Evite encerrarse en su hogar. Haga contacto con los demás y no se aburra solo. Piense un poco más en usted e inicie ese curso que tanto le interesa.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |