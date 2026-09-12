Horóscopo de Libra sábado 12 de septiembre: confiá en tu intuición

En este sábado 12 de septiembre, las predicciones y recomendaciones astrológicas para Libra indican que finalmente encontrarás el origen de esa angustia que venías arrastrando, siempre y cuando te animes a prestar atención a lo que realmente sentís. Según el horóscopo de hoy, en el ámbito del amor, tu intuición será la mejor guía para comprender los sentimientos de tu pareja, mientras que en materia de dinero, se abre una etapa óptima para invertir en tus proyectos y realizar movimientos económicos estratégicos. Al finalizar el día, buscá el bienestar en la tranquilidad de tu hogar, dejando afuera las preocupaciones cotidianas y recargando energías junto a tus afectos para que nada perturbe tu equilibrio en el zodiaco.

Después de tanto, sepa que estará en condiciones de descubrir cual es el motivo de su actual angustia siempre y cuando preste atención a sus verdaderos deseos.

Fechas: 24 de Septiembre al 23 de Octubre

Qué le espera a Libra el sábado 12 de septiembre

Amor: Si pretende indagar en los afectos de su pareja, trate de orientarse por la intuición. Podrá descubrir lo que realmente esta sintiendo por usted.

Riqueza: Avance sobre la iniciativa de sus proyectos y concéntrese en ellos. Será el momento optimo para invertir su capital y hacer transacciones económicas.

Bienestar: Cuando llegue a su hogar, procure ignorar los problemas cotidianos que atravesó en la jornada. Intente disfrutar del cálido afecto de la familia.

Qué decía el horóscopo de Libra en el día de ayer

Transitará una etapa donde tendrá que darle la espalda a los problemas, de lo contario, se encontrará al borde de una crisis de nervios y no podrá ver con claridad.

Amor: Ya que comparte mucho mas tiempo con su enamorado, busque el momento justo para hablar profundamente de los temas que le preocupa, evite discutir.

Riqueza: Sepa que lo acompañará el planeta Mercurio en este tiempo. Debe aprovechar las oportunidades que se le presenten para instruirse y progresar en su ámbito laboral.

Bienestar: Si siente que en este ultimo tiempo las cosas no salen como usted esperaba, revea la gente que lo rodea. Evite que las personas negativas le resten su energía.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |