Horóscopo de Libra viernes 28 de agosto: priorizá tu paz y tus proyectos

En este viernes 28 de agosto, los nacidos bajo el signo de Libra atraviesan una jornada ideal para fortalecer la autoestima y reafirmar sus convicciones. Según las predicciones y recomendaciones astrológicas de hoy, es fundamental que en el plano del amor te animes a expresar lo que sentís con total sinceridad, manteniendo ese vínculo cercano que tanto anhelas. Respecto al dinero y tus nuevos emprendimientos, será clave que analices cada detalle antes de avanzar con tus inversiones. No olvides destinar un momento de tu día al bienestar personal y la introspección; tu paz mental es el motor necesario para alcanzar tus objetivos en este horóscopo del zodiaco.

Aunque le cueste demasiado, intente sostener la autoestima alta, no claudique. Esto lo ayudará a obtener sus logros tan deseados y cumplir con sus propósitos.

Fechas: 24 de Septiembre al 23 de Octubre

Qué le espera a Libra el viernes 28 de agosto

Amor: Si la persona que tanto le agrada se cruza en su camino, no dude en revelarle lo que usted siente por ella. Sostenga un contacto más cercano aunque sea telefónicamente.

Riqueza: Reflexione acerca de los pro y contra que surgirá sobre ese proyecto comercial que emprenderá. Procure evaluar cada acción antes de tomar alguna decisión.

Bienestar: Procure sumergirse en su interior, donde allí seguro encontrará la paz que tanto necesita. Destínese un tiempo del día para reflexionar en soledad.

Qué decía el horóscopo de Libra en el día de ayer

Resérvese un par de horas en este día para compartirlas con sus amigos o seres queridos, ya que se sentirá atraído por la vida social. No se quede encerrado.

Amor: Limítese porque podría tener una discusión muy fuerte con su amado, ya que cuenta con la Luna en oposición en este día. Trate de relajarse.

Riqueza: Podrá concretar nuevas inversiones, debido a los cambios que se proyectarán en su actividad laboral. Afiance la paciencia sin perder de vista su objetivo en el ámbito laboral.

Bienestar: Seguramente, su animo se vea afectado por los temas económicos. Pruebe en practicar alguna técnica de relajación, le dará muy buenos beneficios.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |