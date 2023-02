Mercurio en la carta astral: qué significa, según el signo que tengas en este planeta

escuchar

Cada planeta simboliza una energía en particular en la carta astral, y esto determina ciertas acciones y actitudes que se llevan a cabo en la vida. En ese sentido, Mercurio es uno de los elementos astrológicos más analizado, ya que es considerado como uno de los planetas personales. Esto se debe a que influye, de manera directa, en los rasgos más importantes de la personalidad de un individuo, dado que se sitúa cerca del Sol, que simboliza la identidad del ser.

Este planeta representa a la comunicación y es el que incide en la forma en que uno expresa al mundo quién es y cómo piensa. Está más asociado a ciertos signos zodiacales en particular, como Géminis (vinculado a la recolección y exposición de la información) o Virgo (que, como signo del elemento Tierra, influye en el análisis y los procesos reflexivos).

De esta manera, Mercurio está íntimamente conectado con la manera de pensar, por lo que se verá afectado por la relación de un individuo y su interior. Asimismo, establece la forma de procesar la información y de mantener las relaciones con los demás.

A continuación, el significado de Mercurio en cada signo del Zodíaco.

Mercurio en Aries

Las personas que tienen este signo en Mercurio tienen una forma honesta y enérgica de expresar sus ideas. Esto hace que, por momentos, pueden resultar un tanto directos y agresivos, ya que a veces no miden sus palabras a causa de su impulsividad. Si bien son sinceros y no se guardan nada, el no poseer filtros provoca que hablen de más y que se arrepientan de sus dichos

Mercurio en Tauro

Las personas que cuenten con esta posición astrológica son metódicos y precisos a la hora de comunicarse con los demás. Dedican tiempo a pensar, reflexionar y recolectar información útil antes de exponer sus ideas. Por esto, al mantener conversaciones importantes, pueden demorar un poco en dar una respuesta.

Mercurio en Géminis

Mercurio rige Géminis, por lo que este signo tiene mucha facilidad para comunicarse FreePik

Hablar no es un problema para quienes tengan este planeta en el signo de los gemelos, ya que tienen facilidad para ser claros y directos. Su forma de conversar es ágil y sencilla, y puede resultar cercana y amigable para muchos.

Mercurio en Cáncer

Este signo del elemento Agua se caracteriza por su sensibilidad. Por lo tanto, al momento de mantener un intercambio de ideas, hablan desde sus emociones y, a veces, con temor por sentirse vulnerables.

Mercurio en Leo

La oratoria es una de las principales ventajas con la que cuenta estos individuos. Su poca timidez y fascinación por ser el centro de atención los conducen a hablar con autoridad y marcando su presencia.

Mercurio en Virgo

Quienes tengan el planeta de la comunicación en este signo del elemento Tierra serán analíticos y ordenados a la hora de exponer sus ideas. En su mente, llevan a cabo un proceso de diferentes pasos: evalúan su punto de vista, recolectan datos y, luego, lo manifiestan a los demás.

Mercurio en Libra

Paz y justicia son los pilares de la comunicación de quienes cuenten con este planeta en el signo de Libra. Les importa mantener un diálogo fluido, en el cual todas las opiniones sean escuchadas y consideradas. Son seguros de sí mismos y no les interesa que les den la razón, ya que nada les hará cambiar de parecer.

Mercurio en Escorpio

Las personas que tienen Mercurio en Escorpio son buenas guardando secretos fizkes - Shutterstock

La complicidad es uno de los principales valores que caracterizan a esta combinación planetaria. Esto hace que aquellas personas que cuenten con esta posición astrológica sean cómplices de quienes les confíen sus secretos. Saben analizar situaciones y siempre dan una opinión distinta, con un punto de vista inusual, conectado con la espiritualidad.

Mercurio en Sagitario

Este signo del elemento Fuego se caracteriza por su optimismo, por lo tanto, a quienes cuenten con su influencia en el planeta de la comunicación les resultará fácil transmitir este valor. Intentan hablar con palabras alegres y siempre demuestran su buena predisposición ante cualquier situación.

Mercurio en Capricornio

Orden y elegancia son las cualidades que transmiten al hablar. Su madurez se refleja en sus dichos, ya que elige cuidadosamente cada palabra y tono que utilizan al hablar con otros. A pesar de no ser su principal objetivo, siempre consiguen mantener un lugar de autoridad y protocolo al expresarse.

Mercurio en Acuario

La forma de hablar de quienes tienen esta cualidad en su carta natal llama la atención de muchos, porque se expresan con creatividad y de manera lúdica. Sin embargo, a veces se puede generar confusiones porque muchas personas podrían no tomar en serio sus palabras.

Mercurio en Piscis

Aquellos individuos que tengan el planeta de la comunicación en Piscis pueden tener dificultades al expresar sus ideas. Esto es porque su sensibilidad y amabilidad provoca que por momentos no puedan ser precisos y porque, además, muchos experimenten dudas e indecisiones al elaborar sus premisas.

