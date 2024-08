¿Qué es lo que más les molesta a las personas de Leo y cuáles son sus puntos sensibles?

Escuchar

La temporada de Leo comienza cada 22 de julio y finaliza el 22 de agosto. Regido por el Sol, se trata de uno de los signos más extrovertidos y alegres del zodíaco. Junto a Aries y Sagitario, pertenece al elemento Fuego, lo que le otorga a sus nacidos un espíritu activo, competitivo y con ansias de ser protagonistas.

Se encuentran asociados al símbolo del león, animal que representa a la perfección su carácter dominante y feroz. Son optimistas y amables con todo el mundo, pero no dudarán en mostrar su costado más despiadado si alguien los ofende.

A su vez, los leoninos tienden a sentirse el centro del universo, por lo que pueden tener una visión de la realidad un tanto distorsionada y pensar que todo lo que ocurre a su alrededor se trata sobre ellos mismos. Esto los lleva a chocar con quienes no comprendan este lado un tanto narcisista y autorreferencial.

Si bien pareciera que nada afecta al signo del león, este vive más pendiente de su entorno de lo que parece. Es por ello que cuando algo no les gusta, su fastidio será tan grande que todo el mundo se enterará.

A continuación, las ocho cualidades que más les molestan a las personas de Leo y cómo los afecta.

La indiferencia

Este signo de Fuego vive para llamar la atención de quienes lo rodean. Ser reconocidos es su mayor meta y motivación para esforzarse en cada aspecto de su vida. Son trabajadores dedicados, creativos en su manera de vestir y muy amables a la hora de conocer personas nuevas. Hacen el esfuerzo de causar una buena impresión en los demás al demostrar sus grandes cualidades escénicas y de conversación. Sin embargo, si alguien no reconoce estas aptitudes e ignora su talento, se convertirá en uno de sus mayores enemigos.

Las personas serias

La diversión y risas son dos factores importantes para la vida de Leo. Son su motor, su manera de sobrellevar las responsabilidades y hacerle frente a diferentes situaciones. Es por ello que sus regidos pueden parecer un tanto inmaduros y despreocupados.

En ese sentido, cuando alguien no comparte esta visión lúdica de las cosas, podría chocar con su manera de ser. Si cuentan un chiste y alguien no se ríe, lo tomarán como una ofensa personal y se sentirán muy inseguros.

La falta de originalidad

Las personas de Leo necesitan ser originales Freepik

Una de las cosas que más detestan los leoninos es ser copiados. Detestan cuando alguien no les atribuye el mérito por algo propio o reconozcan su labor. Desean sentirse únicos, por lo que trabajan en su creatividad y originalidad para destacar en una multitud. Adoran adquirir piezas que nadie más tiene, optar por cambios de look alternativos e incluso tomar elecciones de vida diferentes a las de los demás.

Sin embargo, cuando alguien se inspira en ellos y no les da el crédito por ello, se sentirán gravemente ofendidos. Consideran que se trata de un plagio y una falta de respeto para su persona.

Que los desafíen

A las personas de Leo les gusta siempre tener la razón y no toleran cuando alguien cuestiona su manera de ser o pensar. Si bien son buenos a la hora de conversar, esta cualidad no resulta tan optimista cuando otros no comparten su mirada. Detestan que les lleven la contra, ya que prefieren ser adulados por sus dichos y no confrontados por estos. Adoran tener el control de las situaciones y que su voz sea la más considerada, pero cuando alguien amenaza este estatus, podrían sentirse muy intimidados.

La monotonía

Uno de los aspectos centrales de la vida del león es la diversidad. Buscan realizar nuevas actividades, aprender diferentes cosas, practicar deportes y disciplinas artísticas que los ayuden a salir de su zona de confort. No creen en las tradiciones y es por ello que siempre se encuentran haciendo algo distinto. A muchos les cuesta adaptarse a la rutina y estabilidad, ya que les resulta aburrido.

Ser excluidos

Las personas de Leo se toman muy mal cuando alguien no los invita a hacer planes Shutterstock

A las personas de Leo les encanta ocupar su agenda de planes y eventos junto a sus amigos, quienes considera una pieza esencial en su vida. Tampoco tienen problema en experimentar nuevas cosas y compartir momentos con extraños porque suelen hacer nuevos amigos a todo lugar que van. Siempre que organizan una reunión o fiesta, se aseguran a invitar a todo el mundo.

Cuando esta actitud no es recíproca, puede hacerlos sentir muy tristes y ofendidos, ya que detestan ser aislados.

Las mentes conservadoras

Este signo regido por el Sol no cree en los límites y las normas. Como buen signo de Fuego, a sus nacidos les gusta vivir a su manera y desafiar sus capacidades en todo momento. Es así que, cuando se cruzan a alguien que siente un gran respeto por las costumbres y el buen comportamiento, podrían sentirse desinteresados. No les gustan las personas que no se cuestionan la realidad ni salen de su comodidad.

Que les digan qué hacer

Si bien el león no siempre se encuentra seguro de sus decisiones y pensamientos, prefiere equivocarse antes que hacerle caso a otra persona. No confían sus inseguridades y preocupaciones a muchas personas. Solo conversan con sus amigos más cercanos sobre lo que les genera dudas, ya que no desean ser vistos como seres vulnerables. Es por ello que cuando alguien les dice cómo comportarse, lo verán como un ataque.

