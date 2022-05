Qué personaje de Bridgerton te representa mejor según tu signo del Zodíaco

El pasado 25 de marzo se estrenó la segunda temporada de Bridgerton, la serie dramática producida por Netflix que fué furor en 2020. Su creadora, Shonda Rhimes, es también conocida por otros éxitos como Grey´s Anatomy, Scandal, How to Get Away with Murder e Inventando a Anna.

Bridgerton trata sobre una poderosa familia de la nobleza británica, en la cual destaca el personaje interpretado por Jonathan Bailey, Lord Anthony Bridgerton. Este debe afrontar adversidades y hacerse cargo de su familia, dejando una vida sin muchas preocupaciones detrás.

A partir de esto decide buscar una mujer con quien casarse, presentando el personaje de Simone Ashley. Esta segunda temporada está basada en el libro El Vizconde que me amó, de Julia Quinn y cuenta con la participación especial de Julie Andrews, como voz en off.

El personaje de Bridgerton que te representa mejor según tu signo del zodíaco

Aries – Lord Anthony Brigerton

Anthony es el mayor de los hermanos Bridgerton, quien heredó el título de Vizconde, luego de la muerte de su padre. Es un hombre libre, que disfruta de vivir sin responsabilidades. Sin embargo, debe hacerse cargo de su familia y tomar el poder. Tal como las personas de Aries, ha demostrado que puede ser exigente y su capacidad para dirigir a los demás y decirles qué hacer.

Anthony Bridgerton no teme liderar, característica de las personas de Aries Daniel Liam - Netflix

Tauro – Lady Violet Bridgerton

La madre de la familia Bridgerton y las personas de Tauro tienen muchas cualidades en común. Ella es una persona que cuida de sus seres queridos y prioriza las necesidades de los demás por sobre las propias. Es una mujer de personalidad cálida y cariñosa, quien trabaja por mantener el orden en su hogar.

Géminis – Reina Charlotte

Uno de los personajes más destacados de la serie es la Reina Charlotte. Esta mujer de fuerte carácter posee una personalidad ambigua, como las nacidos en Géminis. Por una parte se muestra como una fiel admiradora de Lady Whistletone. Sin embargo, se encuentra decidida a descubrir la verdad y desenmascarar los secretos de esta misteriosa mujer.

La Reina Charlotte muestra en sus acciones la dualidad típica de las personas de Géminis LIAM DANIEL/NETFLIX - WATERLOO_206_LD_Unit_01593

Cáncer – Edwina Sharma

La hermana menor de Kate es una persona de buen carácter y amable. Tal como las personas de Cáncer, Edwina es una joven dulce y cálida, que muchas veces es subestimada por los demás. Es decidida y no tiene problema en expresar lo que realmente piensa, motivo por el cual sorprende a muchos de los personajes de esta serie.

Leo - Señora Danbury

Consejera, amiga y protectora de Simon, la Señora Danbury es una de las mujeres de carácter más fuerte de este drama. Como las personas de Leo, posee una personalidad lúdica que se hace escuchar. Su confianza en sí misma la hace ser independiente, lo que muchas veces provoca que rompa las reglas y se encuentre con más de un enemigo.

Virgo - Simon, Duque de Hastings

El personaje interpretado por Regé-Jean Page es un hombre exigente, perfeccionista y reservado. Le gusta mantener todo bajo control, si las cosas no resultan como desea, puede cambiar su humor repentinamente. Como las personas de Virgo, este personaje mantiene sus estándares altos, pero también puede ser bondadoso, generoso y fiel con quienes quiere.

Libra - Marina Crane de Thompson

Marina fue enviada por su familia para ingresar a la sociedad y conseguir un marido. Es una mujer que cuida de su apariencia física y le preocupa su educación. Su carácter es cordial y amable, tal como el de las personas de Libra. Su belleza la hace destacarse y llamar la atención de muchos posibles pretendientes.

Escorpio - Lady Whistledown

Julie Andrews presta la voz en off de este personaje misterioso, el cual solo se puede escuchar durante la trama. Lady Whistledown es una mujer que sabe muchos secretos. Como las personas de Escorpio, investiga y ahonda en cada detalle para desenmascarar la verdad. Sin dudas, su figura es un enigma para todos los personajes de esta serie.

Sagitario - Eloise Bridgerton

La quinta hermana mayor del clan Bridgerton es una mujer inteligente, independiente y audaz. Como las personas de Sagitario, Eloise cree que su destino le depara grandes cosas y tiene la necesidad de emprender nuevas aventuras. No le preocupa seguir las normas familiares, prioriza sus amistades y siempre está dispuesta a ayudar a los demás.

Eloise Bridgerton tiene el ansia de libertad de las personas de Sagitario Netflix

Capricornio - Penélope Featherington

La hija menor de la familia Featherington es una niña inteligente y muy astuta. Como las personas de Capricornio, le preocupa la perfección y los buenos modales, no tolera el desorden. Su participación en esta serie es perspicaz, realizando comentarios y análisis que nadie ha podido imaginar.

Penélope Featherington cuida las impresiones como las personas de Capricornio Daniel Liam - Netflix

Piscis - Daphne Bridgerton

La hermana menor de Lord Anthony es una joven dulce y amable. Mantiene los estándares de su familia con su comportamiento: se muestra cercana y asiste a cada ceremonia. Como las personas de Piscis, Daphne suele ser subestimada por su carácter bondadoso. Esta joven sabe lo que quiere y no teme luchar por ello.

Acuario – Kate Bridgerton

Kate Sharma, su apellido de soltera, presenta las características típicas de las personas de Acuario. Es una mujer independiente y rebelde, que no le gusta que le digan qué debe hacer. La Vizcondesa de Bridgerton posee una personalidad fuerte que por momentos puede ser terca. Sin embargo, su determinación e inteligencia la destacan de los otros personajes.