Adele, Penélope Cruz y más famosas que son de Tauro

Las personas de Tauro son las nacidas entre el 20 de abril y el 20 de mayo. Este signo es el segundo del zodíaco y su elemento es Tierra. Su símbolo es el toro, el cual representa su fuerza de voluntad y constancia. Se caracterizan por ser uno de los signos más decididos y perseverantes de la rueda zodiacal.

Su elemento Tierra le brinda pragmatismo y una mente reflexiva. Son grandes pensadores y no tienen problema en tardar tiempo al momento de tomar decisiones, ya que desean hacerlo con seguridad. Se guían por la razón y el intelecto, pero no les gusta ser cuestionados o que las cosas no se hagan a su manera.

A pesar de mostrarse serenos y estables, poseen una personalidad fuerte que puede variar dependiendo de su humor y pueden enojarse con facilidad. Muchas personas de Tauro presentan un mal carácter, pero por dentro son seres dulces y afectivos.

Las mujeres de Tauro son afectivas y obstinadas, trabajan por lo que desean. Les gusta pasar tiempo en su hogar y con su familia, siendo esta su prioridad. Trabajan para asegurar el bienestar de quienes aman y se caracterizan por ser guardianas de sus casas. Algunas madres de Tauro pueden incluso llegar a ser muy sobreprotectoras.

Románticas, hogareñas, relajadas y responsables son características que describen a la perfección a las mujeres de este signo del elemento Tierra.

Diez famosas que son de Tauro

Isabel II de Reino Unido – 21 de abril

La monarca más longeva de la historia es una de las mujeres más poderosas del mundo. Con más de 70 años en el trono británico, ha demostrado a través de los distintos sucesos históricos que es una mujer decidida.

Isabel debió asumir su rol a sus 25 años de edad, haciéndose cargo de uno de los roles más influyentes de la época. Asimismo, como buena persona de Tauro, es una madre protectora de sus hijos quien no duda en decir lo que opina y accionar por el bien de su familia.

La reina Isabel II se ha mantenido en su lugar más que nadie y, como buena madre de Tauro, hace de todo para proteger a sus hijos

Gigi Hadid - 23 de abril

La modelo estadounidense que se convirtió junto a Zayn Malik en madre primeriza, presenta las características típicas de las personas de Tauro. La hermana mayor de Bella Hadid posee una personalidad encantadora, que sabe dejar atrás el glamour de la pasarela para su vida diaria.

Gigi reside junto a su familia en una granja, donde vivió la mayor parte de su vida, demostrando que es una mujer con los pies en la tierra.

Gigi Hadid se puede mostrar producida y natural, lo que habla de una personalidad dinámica típica de las personas de Tauro Evan Agostini - Invision

Lizzo – 27 de abril

La cantante y rapera estadounidense lleva más de una década en actividad, sin embargo saltó a la fama en los últimos años.

El trabajo de esta artista a lo largo de los años ha demostrado que es una mujer constante y perseverante, que supo tener paciencia para llegar al éxito con colaboraciones con otros artistas de renombre como Cardi B, Missy Elliot y Ariana Grande.

La cantante Lizzo fue perseverante hasta que logró el éxito, una actitud muy taurina LA NACION

Jessica Alba – 28 de abril

Madre de tres hijos y protagonista de películas taquilleras como Los cuatro fantásticos, Jessica Alba es una mujer responsable y de gran talento. Tal como las personas de Tauro, dedica gran parte de su tiempo y esfuerzos a su familia.

A lo largo de los años, ha sabido mantenerse vigente en el ojo público, demostrando su constancia como artista.

Jessica Alba, nacida bajo el signo de Tauro, ha sabido ser constante para mantener su carrera Archivo

Penélope Cruz – 28 de abril

Es una de las actrices españolas más queridas por el público, que cuenta con una carrera extensa. Esposa del actor Javier Bardem y madre de sus dos hijos, Penélope es una mujer dedicada a sus dos grandes pasiones: la familia y la actuación. Su vida personal no ha impedido que se desarrolle como actriz, ganando nominaciones al Premio Oscar.

Penélope Cruz impacta con su belleza a los 48 años Gerard Julien - AFP

Adele – 5 de mayo

Adele sorprendió a todos al poner una pausa en su carrera musical para dedicarse a su familia, como buena persona de Tauro. En diferentes entrevistas ha expresado sus gustos por lo hogareño. A pesar de ser una de las cantantes más reconocidas mundialmente, mantiene una personalidad tranquila y amable con todo el mundo.

A pesar de su fama mundial, Adele se mantuvo con los pies en la tierra y como buena taurina supo poner pausa a su carrera por su familia Simon Emmett - Sony Music

Lena Dunham – 13 de mayo

Guionista, directora, escritora y actriz, son algunas de las palabras que definen a esta mujer defensora de la igualdad de género. Lena es una persona amable pero que sabe expresar lo que piensa, incluso si por momentos demuestra su mal carácter al hacerlo. Es obstinada y muy segura de sus ideas, que ha sabido plasmar en series de su autoría como Girls.

Las reivindicaciones feministas de Lena Dunham le granjearon un mal carácter, pero toda su carrera está atravesada por lo cómico Instagram

Megan Fox – 16 de mayo

Esta actriz y modelo estadounidense presenta muchas cualidades de las mujeres de Tauro. Megan posee una apariencia femenina y delicada que contrasta con su personalidad fuerte y determinante. Es una madre dedicada a sus tres hijos que mantiene un espíritu romántico en su vida, lo que se puede ver con su pareja actual, el músico y rapero Machine Gun Kelly.

Megan Fox equilibra una apariencia delicada con una personalidad determinante, característica de las personas de Tauro MIKE COPPOLA - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Gabriela Sabatini - 16 de mayo

La determinación de Gabriela Sabatini la llevó a tener grandes logros a temprana edad, una característica de las personas de Tauro Alejandro Guyot - La Nacion

Las personas de Tauro y Gabriela Sabatini poseen muchas cualidades en común. Su trabajo constante con el tenis la ha llevado a ser la tenista más importante de Argentina. En su carrera ganó el US Open y llegó a competir en numerosos Grand Slam. De esta manera, ha demostrado ser una mujer determinada, responsable y con una gran fuerza de voluntad.