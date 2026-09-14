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LA NACION

Horóscopo de Aries hoy lunes 15 de mayo: claves para avanzar

Los nacidos bajo el signo de aries enfrentan un momento de cambio, "tomá las riendas de tu vida" mediante estas predicciones astrológicas

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LA NACIONRenata Dossi
Horóscopo de Aries hoy lunes 15 de mayo: claves para avanzar
Horóscopo de Aries hoy lunes 15 de mayo: claves para avanzar

En este lunes 15 de mayo, las predicciones para los arianos sugieren que es un día ideal para organizar tus prioridades. Si sentís que el amor requiere más atención, escuchá a tu intuición, mientras que en el ámbito del dinero, las recomendaciones astrológicas indican que es momento de ser prudente con tus inversiones. Tu bienestar físico dependerá de cómo equilibres tus obligaciones diarias con momentos de descanso real, tal como sugiere el horóscopo de hoy en el zodiaco, permitiéndote cerrar la jornada con mayor claridad mental.

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Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |

Por Renata Dossi
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