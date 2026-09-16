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LA NACION

Horóscopo de Aries hoy lunes 15 de mayo: el momento ideal para avanzar

Las predicciones astrológicas para los arianos proponen que "tomas las riendas de tu presente", dejando espacio para potenciar tu <b>amor</b> y el manejo consciente de tu <b>dinero</b>

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LA NACIONRenata Dossi
Horóscopo de Aries hoy lunes 15 de mayo: el momento ideal para avanzar
Horóscopo de Aries hoy lunes 15 de mayo: el momento ideal para avanzar

En esta jornada del 15 de mayo, el horóscopo para los arianos trae recomendaciones astrológicas clave para que encares el día con claridad. Es un momento propicio para revisar tus vínculos afectivos, donde el amor te pide una comunicación más directa, mientras que en el plano del dinero se presentan oportunidades de mejora si sabés administrar tu energía. No descuides tu bienestar físico: estas predicciones del zodiaco sugieren que el descanso será tu mejor aliado para enfrentar los desafíos que te esperan en el trabajo.

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Otras predicciones para hoy

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