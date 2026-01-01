Horóscopo de Sagitario de hoy: jueves 1 de enero de 2026
Consultá las predicciones astrológicas del jueves 1 de enero en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Sagitario
- 1 minuto de lectura'
Durante esta jornada, su ansiedad y enojo no lo dejarán pensar ni actuar correctamente. Relájese y visualice que es lo que quiere realmente para su vida.
Fechas: 23 de Noviembre al 22 de Diciembre
Qué le espera a Sagitario el jueves 1 de enero
Amor: Todas las personas nacidas en este signo, podrán vivir momentos envidiables en el amor en esta jornada. Prepárese y disfrute de esta buena energía.
Riqueza: No se involucre en conflictos laborales, ya que puede salir perjudicado más de lo que puede creer. Lo mejor será que observe y evite emitir alguna opinión.
Bienestar: Por mas que se sienta superado, procure no somatizar los problemas. Trate de disminuir el estrés y la tensión con alguna actividad que lo relaje por completo.
Qué decía el horóscopo de Sagitario en el día de ayer
Sepa que todo lo que deba hacer hoy, le requerirá de suma paciencia. Será el momento para que trate de reflexionar antes de accionar sin pensar las consecuencias.
Amor: Prepárese, ya que pronto la pasión entrará nuevamente a su vida. Restaure el tiempo perdido con su pareja y disfrute de una noche diferente en su hogar.
Riqueza: Su familia transitará un clima tenso por diferentes cuestiones de dinero. Serénense y busquen juntos la solución al problema que están transitando.
Bienestar: Abandone un poco el dramatismo en su vida. Sepa que sus amigos lo ayudarán a ver los problemas desde otro punto de vista.
Otras predicciones para hoy
