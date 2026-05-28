Horóscopo de Sagitario de hoy: jueves 28 de mayo de 2026

Intente cultivar su mundo interior y no se apresure a tomar decisiones que puedan afectar su futuro. Si necesita ayuda, pida un consejo a ese amigo.

Fechas: 23 de Noviembre al 22 de Diciembre

Qué le espera a Sagitario el jueves 28 de mayo

Amor: Evite que un malentendido eche a perder todo lo que ha logrado con su pareja durante años. Piense antes de tomar una decisión para no arrepentirse después.

Riqueza: Tome coraje a nivel económico, ya que una persona le acercará nuevos proyectos y se sentirá atraído por uno de ellos. Busque información antes de dar el sí.

Bienestar: No abuse de su capacidad de trabajo, las tensiones y la falta de descanso podría perjudicar su salud. No desoiga los mensajes que la da su cuerpo a diario.

Qué decía el horóscopo de Sagitario en el día de ayer

Solo por este día, lo mejor será que evite los pensamientos negativos que surgen a menudo en su cabeza o se deprimirá demasiado. Hágalos a un costado.

Amor: Clarifique las dudas y profundice su vínculo amoroso expresando sus afectos en armonía. Si existe algún problema con su familia, júntese para dialogar.

Riqueza: Este preparado, ya que un nuevo proyecto llega de la mano de alguien no confiable. Trate de rechazarlo si quiere evitar cualquier problema económico.

Bienestar: Si se siente demasiado agotado, no se esfuerce por complacer a los demás. No dude y con tiempo trate de cancelar los compromisos que tiene asumidos.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |