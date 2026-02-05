Horóscopo de Sagitario de hoy: jueves 5 de febrero de 2026
Consultá las predicciones astrológicas del jueves 5 de febrero en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Sagitario
Vea que su falta de concentración y la dispersión de sus energías harán que no pueda concluir con todas las obligaciones. Concéntrese y ponga atención en lo que hace.
Fechas: 23 de Noviembre al 22 de Diciembre
Qué le espera a Sagitario el jueves 5 de febrero
Amor: Vivirá un etapa profunda con esa persona que conoció hace poco tiempo. Prepare su corazón, ya existirá la posibilidad de enamorarse más de lo que piensa.
Riqueza: Haga lo posible para no sentirse tan presionado por algunos temas financieros. No exaspere, con responsabilidad podrá cumplir en tiempo y forma.
Bienestar: Se le presentaran varios proyectos nuevos. Seria bueno que empiece a alejarse de esas personas envidiosas que no le dejan alcanzar el éxito soñado.
Qué decía el horóscopo de Sagitario en el día de ayer
Jornada importante para los logros laborales y el reconocimiento social. Sepa que su inteligencia brillará en todos los aspectos y tendrá muy buenos resultados.
Amor: Sepa que una actitud de mayor generosidad hacia su alma gemela generará una cálida devolución de su parte. Deje de ser tan egoísta en temas del amor.
Riqueza: Gracias a toda la experiencia que ha adquirido durante todo este tiempo, sin proponérselo podrá escalar posiciones en su trabajo. Este atento.
Bienestar: En estos momentos de tanto sedentarismo, la lectura será su mejor compañía. Aproveche el tiempo y recupere ese hábito que tenia abandonado hace bastante tiempo.
