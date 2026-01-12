Horóscopo de Sagitario de hoy: lunes 12 de enero de 2026
Consultá las predicciones astrológicas del lunes 12 de enero en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Sagitario
- 1 minuto de lectura'
Durante el día, sepa que con su vitalidad y pasión logrará llevar a buen termino los proyectos que muchos de su entorno creían irrealizables por usted.
Fechas: 23 de Noviembre al 22 de Diciembre
Qué le espera a Sagitario el lunes 12 de enero
Amor: Sepa que podrá producirse nuevos cambios en el terreno amoroso que serán beneficiosos para la pareja. Dejen de mirar el pasado y busquen la felicidad.
Riqueza: Procure liberar su energía y dejar que las propuestas económicas surjan sin presión. Período optimo para ampliar su negocio, no permita que nadie lo detenga.
Bienestar: Intente disminuir la irritabilidad y rigidez al relacionarse con su circulo intimo. Procure llevar su vida con más tranquilidad y paciencia.
Qué decía el horóscopo de Sagitario en el día de ayer
Sepa que antes de fijar los objetivos deberá considerar los inconvenientes posibles y adecuar todas sus ideas a los recursos con los que cuenta.
Amor: Charle con su enamorado, así podrán superar los inconvenientes vividos durante días anteriores. No lo deje para otro momento, destine parte del día para hacerlo.
Riqueza: Posiblemente su jefe lo empiece a demandar demasiado y esto a usted lo supere. Entiéndalo y busquen juntos un orden para cada una de las prioridades.
Bienestar: Evite hablar tanto durante esta jornada. Hoy dedíquese a escuchar un poco más a las personas que lo rodean y prestarle atención a los consejos que le brindan.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |